В Забайкалье ввели в оборот 13 тыс. га неиспользуемых сельхозземель
Мероприятия по вводу в сельскохозяйственный оборот залежных земель проводились в Приаргунском, Нерчинском, Сретенском, Улетовском, Шилкинском и Чернышевском округах
Аграрии Забайкалья ввели в оборот 13 тыс. га неиспользуемых сельхозземель, им выплачено 36 млн рублей компенсации.
«Субсидии на возмещение части затрат за проведение культуртехнических мероприятий довели до 5 хозяйств, которые в этом году подняли невостребованные сельхозугодия на общей площади 13 тыс. га. Получателям на возмещение 50% фактически понесенных затрат при проведении полевых работ выплатили компенсацию в размере 36,2 млн рублей», — рассказали в Минсельхозе края.
Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса утверждена в 2020 году. За этот период забайкальские хозяйства ввели в оборот более 60 тыс. га залежных земель.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
В Мордовии открыт новый комбикормовый завод
В посёлке Красноармейский Кочкуровского района Мордовии завершено стро...аний «Норов».Инвестиции в проект составили 291 млн рублей.
-
В Ростовской области собран самый большой урожай ранних зерновых за историю региона
Компания по уборке ранних зерновых культур почти завершена в Рост...nbsp;12,7% больше, чем в 2021 году, при средней урожайности 42,2 ц/га.
-
В Калмыкии собрали рекордный урожай зерна в послесоветское время
По результатам зерноуборочной кампании калмыцкие хлеборобы получили ре...ском районе. Здесь в конце сентября запускают семяочистительный завод.
Поделись позитивом в своих соцсетях