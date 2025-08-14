В Забайкалье ввели в оборот 13 тыс. га неиспользуемых сельхозземель

© static.mk.ru

Мероприятия по вводу в сельскохозяйственный оборот залежных земель проводились в Приаргунском, Нерчинском, Сретенском, Улетовском, Шилкинском и Чернышевском округах

Аграрии Забайкалья ввели в оборот 13 тыс. га неиспользуемых сельхозземель, им выплачено 36 млн рублей компенсации.

«Субсидии на возмещение части затрат за проведение культуртехнических мероприятий довели до 5 хозяйств, которые в этом году подняли невостребованные сельхозугодия на общей площади 13 тыс. га. Получателям на возмещение 50% фактически понесенных затрат при проведении полевых работ выплатили компенсацию в размере 36,2 млн рублей», — рассказали в Минсельхозе края.

Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса утверждена в 2020 году. За этот период забайкальские хозяйства ввели в оборот более 60 тыс. га залежных земель.

