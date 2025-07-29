Девять экспериментальных спутников Геоскана выведены на орбиту Земли

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25 июля 2025 года в 08:54 по московскому времени с космодрома Восточный состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» Госкорпорации «Роскосмос» с девятью экспериментальными спутниками ГК «Геоскан». Малые космические аппараты предназначены для тестирования технологий связи, навигации и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

На орбиту выведены восемь спутников на платформе «Геоскан 3U» и первый российский кубсат 16U «ИнноСат16» разработки Геоскана.

ИнноСат16 форм-фактора кубсат 16U оснащен панхроматической камерой с разрешением 2,5 метра на пиксель (при высоте орбиты 500 км). Спутник предназначен для отработки технологических решений ДЗЗ.

Среди кубсатов 3U — ИнноСат3 с приемником автоматической идентификационной системы (АИС) разработки Геоскана, Геоскан-4 и Геоскан-5 с приемопередатчиками разработки АО «Спутниковая система «Гонец» (входит в Роскосмос). «Гонец» протестирует на спутниках технологию пакетной передачи данных, которая широко используется в системах удаленного мониторинга, персональных коммуникациях и сфере IoT.

Также на орбиту выведен кубсат 3U 239Alferov, который создан для проекта Space-π Фонда содействия инновациям по заказу Президентского физико-математического лицея № 239 и Физико-технической школы имени Ж. И. Алферова. Он оснащен гамма-спектрометром совместной разработки Геоскана и Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН. На спутнике установлен плазменный двигатель VERA Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», который будет использоваться для отработки орбитальных маневров на небольших кубсатах.

Остальные МКА испытают обзорные камеры Cyclop, приемник автоматического зависимого наблюдения-вещания (АЗН-В) и новую плату антенны ГНСС Геоскана.

Создание спутников «ИнноСат16» и «ИнноСат3» стало частью проекта, реализуемого в рамках грантовой программы «доращивания» поставщиков корпораций. Оператором программы выступает Центр поддержки инжиниринга и инноваций.

«Мы на пороге создания новых российских группировок связи и ДЗЗ. Геоскан вместе с партнерами начинает тестирование инноваций, которые вскоре станут основой для новых сервисов, доступных бизнесу и государству», — прокомментировал руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Александр Хохлов.

Все спутники запущены на солнечно-синхронную орбиту высотой около 500 км в пусковых контейнерах российской компании «Аэроспейс Кэпитал» в качестве попутной полезной нагрузки в рамках миссии РН «Союз-2.1б"/РБ «Фрегат» — «Ионосфера-М» № 3-4. АО «Главкосмос» (входит в Роскосмос) выступил в качестве головного интегратора работ по запуску попутной полезной нагрузки и предоставил пусковую услугу.

Фото: Госкорпорация «Роскосмос».

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