Росатом запустил пилотный проект по добыче и переработке урана в Танзании

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Дочерняя компания Госкорпорации «Росатом» ввела в эксплуатацию пилотную установку по переработке урана на проекте Mkuju River на юге Танзании.

Пилотная установка расположена на месторождении Ньота. На базе установки будут апробированы технологические методы переработки урана и, при необходимости, разработаны оптимизационные решения.

На базе установки будут собраны данные, которые станут основой для проектирования главного перерабатывающего комплекса производственной мощностью до 3000 тонн урана в год.

Его строительство начнется в первом квартале 2026 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Реализация проекта позволит создать на этапах строительства и эксплуатации промышленного предприятия свыше 4000 новых рабочих мест с горнодобывающем секторе и смежных отраслях Танзании.

«Росатом предлагает свои передовые технологии переработки урана для развития уникального геологического потенциала Танзании… Мы намерены строить сотрудничество с республикой на основе равноправия и взаимопонимания… и будем рады помочь Танзании сделать важный шаг на пути к интеграции в глобальную атомную энергетику», — заявил Росатом.

Ожидается, что проект также внесет вклад в развитие региональной инфраструктуры, включая дорожную сеть региона Намтумбо.

Проект полностью соответствует танзанийским и международным экологическим стандартам. Предлагаемая для проекта система защиты окружающей среды включает мониторинг экосистемы в режиме реального времени, замкнутые системы водоснабжения с рециркуляцией воды, а также программы по сохранению биоразнообразия.

Uranium One Group — международная горнодобывающая группа компаний, входящая в госкорпорацию «Росатом». Один из крупнейших в мире производителей урана с активами в Казахстане, Танзании и Намибии.

Проект Mkuju River принадлежит компании Mantra Tanzania Ltd. и расположен в районе Намтумбо региона Рувума (юг Танзании). Mantra Tanzania входит в контур госкорпорации «Росатом».Россия активно развивает сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.

https://atommedia.online/press-releases/dochernyaya-kompaniya-rosatoma-zapustila-pilotnuyu-ustanovku-po-pererabotke-urana-na-proekte-mkuju-r/

Сообщение подготовлено совместно с камрадом Лес

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