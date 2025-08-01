Дан старт строительству трех индустриальных парков в Московской обл

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Дан старт строительству сразу трех государственных индустриальных парков в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Они появятся в Дмитровском, Раменском и Жуковском округах уже в этом году. Парки построят в формате «Все включено», здесь будет все необходимое для воплощения бизнес-идей и проектов: инженерная и транспортная инфраструктура, производственные боксы «под ключ» (в которых остается только наладить оборудование), готовые помещения «Лайт Индастриал» для малого бизнеса (их можно взять в аренду или выкупить по программе промышленной ипотеки), площадки для отдыха и спорта, зеленые зоны, магазины, гостиницы, кафе, собственный МФЦ, а также профильные колледжи для подготовки кадров.

В новых государственных индустриальных парках разместятся мощности компаний по производству компонентов для авиастроительной и других отраслей машиностроения, будет налажен выпуск промышленных роботов, изделий из композитов, технических средств реабилитации из инновационных материалов и углепластиков. Также на территориях планируется сформировать кластеры по станкостроению и продукции пищевой промышленности.

Общий объем инвестиций в создание этих трех ГИП превысит 150 млрд рублей. Благодаря реализации проектов будет создано более 25 тыс. новых рабочих мест.

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В Дмитровском округе построят индустриальный парк «Ключ» площадью 119 га. Предполагается, что объем инвестиций резидентов составит 50 млрд рублей, будет создано около 6 тыс. рабочих мест. Якорные резиденты -«Пневмостроймашина» и «ДСТ-Урал». На ПМЭФ-2025 Московская область подписала соглашение о создании совместного предприятия этих компаний — в регионе будет налажен выпуск импортозамещающего оборудования: гидравлики (моторов, редукторов, гидрораспределителей) и тяжелой техники (экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров, трубоукладчиков, беспилотных коммунальных машин).

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«Наша компания является лидером по производству гидравлического оборудования на всей территории постсоветского пространства. На сегодняшний день мы выпускаем большую часть гидромоторов и других гидроагрегатов, необходимых для промышленности РФ, — рассказал заместитель генерального директора АО „Пневмостроймашина“» (Екатеринбург) Дмитрий Багиров. — В государственном индустриальном парке «Ключ» мы планируем построить производственные мощности, реализовать совместный проект — это будет симбиоз двух уральских предприятий, являющихся лидерами в своих направлениях. Почему мы выбрали именно эту территорию? Потому что условия, которые здесь предоставляются, позволяют нам осуществить достаточно быстрый старт для реализации проекта. Тут будет необходимая инженерная инфраструктура, готовые площадки, предусмотрены всевозможные меры поддержки для таких производств. Все наши проекты капиталоемкие и требуют достаточно больших инвестиционных вложений".

В числе других резидентов индустриального парка в Дмитровском округе — компании «Холдинг строительный Альянс» (Лайт индастриал), «СовкомИндастриал» (Лайт индастриал для МСП), «Камета» (медные добавки для производства сплавов), «Промстрой-Н» (системы водоотведения), «Шатц Электрик» (электроавтоматы), «ВЭЛКО-2000» (фасадных конструкции). Кроме того, две турецкие компании — «ТболкРус» и «Алюкон» — рассматривают возможность здесь запуска производства инновационного электрооборудования и фасадные панели, соответственно.

Площадка в ГИП «Ключ» заполнена резидентами уже на 95%. Запуск первой очереди намечен на октябрь 2025 года.

«Мы будем работать в трех государственных индустриальных парках — в Ленинском, Дмитровском и Жуковском округах. Наша компания формирует новый формат индустриальной недвижимости под названием Industrial City в такой отрасли, как „Лайт Индастриал“ — это готовые производственные помещения для промышленности. Для нас очень важно, что мы будем работать в индустриальных парках, где есть вся необходимая инжиниринговая инфраструктура, дороги. Это огромный большой плюс с точки зрения скорости захода и реализации проекта, — сказал партнер „Холдинга строительный Альянс“ Артем Петрухин. — Если мы говорим про общую площадь всех наших проектов, то это порядка полумиллиона квадратных метров. Представьте себе коттеджный поселок или многоквартирный дом с максимально развитой качественной инфраструктурой. Вот это то же самое, только для промышленников. Другими словами, мы создаем среду, внутри которой они могут быстро реализовать собственное производство и максимально комфортно его развивать».

В Раменском округе построят государственный индустриальный парк «Импульс», площадь которого — 177 га. Сумма планируемых инвестиций — 45 млрд рублей, предполагается создать 7,5 тыс. рабочих мест. Среди резидентов — «АКРУС» (термокраска), «Технология» (производство гелия), «ТБХ» (бытовая химия), «Евромол» (сухие молочные смеси), «Стейк Сити» (мясные полуфабрикаты), «МДМ Технологии» (Республика Сербия, вентиляционные системы), «Вертекс Групп» (бетонный завод), «Альянс Групп» (Лайт индастриал). Сейчас уровень загрузки территории составляет 86%. Запустить первую очередь также планируется в октябре.

Индустриальный парк в Жуковском расположится на территории в 191 га и привлечет около 60 млрд рублей инвестиций. Планируется создать порядка 12 тыс. рабочих мест. Эта площадка уже полностью заполнена резидентами. Так, крупный производитель станков с ЧПУ из Пензы «СтанкоМашСтрой» запустит здесь большой производственный комплекс, а также привлечет производства своих поставщиков комплектующих. Компания «Авиамеханика» будет выпускать клепальные автоматы для авиастроения — это единственный разработчик и производитель на рынке в РФ, имеющий критическое значение для авиационной промышленности РФ. Еще один интересный проект в Жуковском реализует компания «Дом на воде» — это производство хаусботов (самоходных домов на воде с автономными системами жизнеобеспечения).

В числе других резидентов ГИП в Жуковском — компании «АР-БИ-ЭН-ЭЙ» (пищевой кластер), ТАМАКИ (Лайт индастриал), «Холдинг строительный Альянс» (Лайт индастриал), завод «СтанкоМашСтрой» (станки с ЧПУ), «Шпиндель Лаб» (металлообработка), «ЦНТУ «Авиамеханика» (клепальные автоматы для авиастроения), «Технопортал» (металлообработка), «Техномеханика» (роботизированные станки), «НИК» (БПЛА); «НПП «Альфа» (авиакомпоненты), «ПФ «Хаммер» (сантехнические люки, противопожарные двери). Первую очередь парка планируется ввести в декабре этого года.

«В Жуковском планируем построить 8 цехов, это порядка 100 тыс. кв. м. Будем производить металлообрабатывающее оборудование — новое, современное, которое необходимо сегодня всем промышленным предприятиям Российской Федерации, — отметил учредитель ООО «СтанкоМашСтрой» (резидент парка в Жуковском) Олег Кочетков. — Московская область предоставляет нам различные возможности для развития, в том числе и водоотведение, и электричество. Ну, а самое главное — возможность выкупа за 15% от кадастровой стоимости после ввода в эксплуатации промышленных объектов».

После церемонии запуска Андрей Воробьев и Антон Алиханов пообщались с руководителями компаний, которые локализуются или планируют локализоваться в Подмосковье. А также ознакомились с продукцией производителей робототехники. В их числе — компания «Комитас», специализирующаяся на продукции для складских комплексов. Уже в этом году она роботизирует в Подмосковье первый склад розничной сети «Магнит» — соответсвующее соглашение было подписано в июне на ПМЭФ. Среди других производителей робототехники — компании «Семаргл» (роботы для логистики и цифровые системы), «СМТ» (промышленные роботы CRP), «АтомИнтелМаш» (дистанционные робототехнические комплексы). В ближайшее время в ГИП «Титан» «СМТ» и «Семаргл» начнут строить два завода и производить сварочные роботы, манипуляторы и комплексные решения для автоматизации производств, А у «Комитас» появится еще одна площадка — в ОЭЗ «Ступино Квадрат».

Стоит отметить, что по оценке Минпромторга Подмосковье в 2024-м заняло первое место по роботизации в стране. Андрей Воробьев сообщил, что в этом году Московская область, первой в России, запускает отраслевую программу поддержки производителей роботов. В регионе они могут получить: субсидию на КАПЕКС (возмещение до 20% от стоимости капстроительства), льготную аренду (1 рубль за 1 кв. м в ГИП) или субсидию 50% на аренду в частных ИП, инвестиционный налоговый вычет, льготу по налогу на имущество.

«Более четверти валового регионального продукта Подмосковья — торговля. А значит важна технологичная работа логистических комплексов, распределительных центров. Сегодня и «Перекресток», и «Магнит», и «Озон», и «Вайлдберриз», и все, кто занимаются логистическим бизнесом, большое внимание уделяют роботизации и автоматизации. И мы хотим создать свои дополнительные преимущества для тех, кто делает софт и железо — пишет программы и строит роботы», — отметил губернатор.

Всего в Подмосковье будет восемь государственных индустриальных парков. В прошлом году началось строительство ГИП «Титан» в Ленинском (площадь — 100 га, инвестиций — 60 млрд рублей, количество рабочих мест — 5,1 тыс.). Его планируют открыть в декабре 2025-го.

Другие парки: «АРМА» в Одинцовском (площадь — 148 га, инвестиции — 55 млрд рублей, рабочие места — 5 тыс., запуск первой очереди запланирован на март 2026 года), «Ориентир» в Волоколамском (площадь — 61 га, инвестиции — 45 млрд рублей, рабочие места — 2,14 тыс., первая очередь — декабрь 2026-го), ГИП в Сергиево- Посадском (площадь — 173 га, инвестиции — 60 млрд рублей, рабочие места — 6 тыс., первая очередь — декабрь 2026-го), ГИП в Орехово-Зуевском (площадь — 54 га, инвестиции — 40 млрд рублей, рабочие места — 2 тыс., первая очередь — декабрь 2026-го).

В общей сложности все восемь государственных индустриальных парков позволят создать около 46 тыс. рабочих мест.

На территории Подмосковья расположены также 72 индустриальных парка. В них — 1,5 тыс. резидентов, создано более 77 тыс. рабочих мест, общий объем инвестиций — свыше 550 млрд рублей.

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