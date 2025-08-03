Компания «Биодайв» начала производство ПЦР-анализатора для ветеринарии и растениеводства
Компания «Биодайв», резидент ИНТЦ «Сириус», разработала и выпускает портативный ПЦР-анализатор PCRBOT — устройство для молекулярной диагностики, которое позволяет выявлять возбудителей заболеваний у животных и растений прямо на месте, без необходимости в лабораторных условиях: на ферме, в поле, в ветклинике или на производстве.
Зачем это нужно?
В реальных условиях ждать лабораторные анализы — значит терять время, ресурсы и деньги.
PCRBOT позволяет получить ответ на месте: есть ли опасный возбудитель или всё в норме. Это помогает быстрее принимать решения — лечить, изолировать, проверять качество сырья или посадочного материала. Без задержек, без логистики, без бюрократии.
Как это работает?
PCRBOT состоит из самого прибора и одноразовых картриджей, в которых уже находятся все необходимые реагенты.
Пользователю нужно только:
Внести образец в картридж,
Вставить его в прибор,
Нажать «Старт».
Через 30-60 минут результат готов. Никаких специальных знаний или навыков не требуется — прибор создан для использования «в поле», а не только в лаборатории.
В чём уникальность?
PCRBOT и расходные картриджи полностью разработаны и производятся в России
Технология защищена патентом
Устройство компактное и подходит для работы в самых разных условиях
Один картридж — один образец, до шести патогенов одновременно
Результаты
Разработка PCRBOT стартовала в середине 2021 года, а уже к концу 2023 — началу 2024 технология вышла на рынок. Сегодня приборы активно используются в ветеринарии, агробизнесе и лабораторной диагностике.
На текущий момент:
поставлено более 120 приборов
география охвата — более 5 стран
выполняется свыше 2000 анализов ежемесячно с использованием PCRBOT.
Следить за развитием проекта, новыми кейсами и обновлениями можно в официальной группе: https://t.me/pcrbotru
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Как запустить стартап в Москве?
Об этом студенты ГУУ и других университетов столицы узнали на&nbs...х уже имеется опыт успешного запуска и пилотирования стартап-проектов.
-
Резиденты ОЭЗ «Липецк» присоединились к национальному бренду «Сделано в России»
Три резидента ОЭЗ «Липецк» стали участниками программы «С...тав минералов и витаминов для здорового роста и развития питомца.
-
В России ритейлеров выводят на новый уровень продаж с технологией массовой генерации 3D-моделей
Российский стартап ARIGAMI представил технологическое решение, которое кард... за 5-10 минут, что в несколько раз быстрее традиционных методов.
Поделись позитивом в своих соцсетях