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Александр Ефимов 03 августа 2025, 17:27 65 Электроника, электротехника и приборы

Компания «Биодайв» начала производство ПЦР-анализатора для ветеринарии и растениеводства

PCRBOTPCRBOT © pcrbot.ru

Компания «Биодайв», резидент ИНТЦ «Сириус», разработала и выпускает портативный ПЦР-анализатор PCRBOT — устройство для молекулярной диагностики, которое позволяет выявлять возбудителей заболеваний у животных и растений прямо на месте, без необходимости в лабораторных условиях: на ферме, в поле, в ветклинике или на производстве.

Зачем это нужно?

В реальных условиях ждать лабораторные анализы — значит терять время, ресурсы и деньги.

PCRBOT позволяет получить ответ на месте: есть ли опасный возбудитель или всё в норме. Это помогает быстрее принимать решения — лечить, изолировать, проверять качество сырья или посадочного материала. Без задержек, без логистики, без бюрократии.

Как это работает?

PCRBOT состоит из самого прибора и одноразовых картриджей, в которых уже находятся все необходимые реагенты.

Пользователю нужно только:

  1. Внести образец в картридж,

  2. Вставить его в прибор,

  3. Нажать «Старт».

Через 30-60 минут результат готов. Никаких специальных знаний или навыков не требуется — прибор создан для использования «в поле», а не только в лаборатории.

В чём уникальность?

  • PCRBOT и расходные картриджи полностью разработаны и производятся в России

  • Технология защищена патентом

  • Устройство компактное и подходит для работы в самых разных условиях

  • Один картридж — один образец, до шести патогенов одновременно

Результаты

Разработка PCRBOT стартовала в середине 2021 года, а уже к концу 2023 — началу 2024 технология вышла на рынок. Сегодня приборы активно используются в ветеринарии, агробизнесе и лабораторной диагностике.

На текущий момент:

  • поставлено более 120 приборов

  • география охвата — более 5 стран

  • выполняется свыше 2000 анализов ежемесячно с использованием PCRBOT.

Следить за развитием проекта, новыми кейсами и обновлениями можно в официальной группе: https://t.me/pcrbotru

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Источник: pcrbot.ru
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