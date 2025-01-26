«Черномортранснефть» ввела в эксплуатацию современные резервуары

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«Черномортранснефть» завершила комплексную реконструкцию перевалочного комплекса (ПК) «Шесхарис» и ввела в эксплуатацию четыре новых стальных резервуара РВСП-30 000 на промышленной площадке «Грушовая» в Новороссийске Краснодарского края.

Резервуары предназначены для хранения нефти и светлых нефтепродуктов и изготовлены в качестве замены демонтированным железобетонным резервуарам, срок эксплуатации которых истёк.

Каждый резервуар представляет собой металлическую конструкцию с диаметром 40 м и высотой 22,5 м и оснащён стационарной купольной крышей.

Внутри установлены понтоны, которые снижают уровень испарения жидкости, что в свою очередь минимизирует выбросы в атмосферу и обеспечивает соблюдение норм экологической безопасности.

Для повышения безопасности эксплуатации резервуары оборудованы автоматической системой пожаротушения и защищены железобетонной стеной, предотвращающей разлив продукта в случае нештатных ситуаций.

Перед вводом в эксплуатацию резервуары прошли гидростатические испытания, в рамках которых были проверены сварные швы и патрубки на прочность и герметичность, а также целостность крыш, что было подтверждено испытанием с нагнетанием избыточного давления воздуха.

Процесс строительства новых емкостей продолжался на протяжении двух лет в условиях действующего производства.

Новый срок службы резервуаров составляет 50 лет.

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