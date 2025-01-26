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Kотенко Cергей 26 января 2025, 16:23 565 Модернизация

«Черномортранснефть» ввела в эксплуатацию современные резервуары

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 © neftegaz.ru

«Черномортранснефть» завершила комплексную реконструкцию перевалочного комплекса (ПК) «Шесхарис» и ввела в эксплуатацию четыре новых стальных резервуара РВСП-30 000 на промышленной площадке «Грушовая» в Новороссийске Краснодарского края.

Резервуары предназначены для хранения нефти и светлых нефтепродуктов и изготовлены в качестве замены демонтированным железобетонным резервуарам, срок эксплуатации которых истёк.

Каждый резервуар представляет собой металлическую конструкцию с диаметром 40 м и высотой 22,5 м и оснащён стационарной купольной крышей.

Внутри установлены понтоны, которые снижают уровень испарения жидкости, что в свою очередь минимизирует выбросы в атмосферу и обеспечивает соблюдение норм экологической безопасности.

Для повышения безопасности эксплуатации резервуары оборудованы автоматической системой пожаротушения и защищены железобетонной стеной, предотвращающей разлив продукта в случае нештатных ситуаций.

Перед вводом в эксплуатацию резервуары прошли гидростатические испытания, в рамках которых были проверены сварные швы и патрубки на прочность и герметичность, а также целостность крыш, что было подтверждено испытанием с нагнетанием избыточного давления воздуха.

Процесс строительства новых емкостей продолжался на протяжении двух лет в условиях действующего производства.

Новый срок службы резервуаров составляет 50 лет.

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Источник: https://neftegaz.ru/news/Oborudovan...pluatatsiyu-sovremennye-rezervuary/

"Транснефть", Краснодарский край
  • Нет аватара terentev.kuban
    26.01.2519:32:09

    В Новороссийске у ж\д вокзала аналогичные ёмкости обвязаны протоводронными сетями. У «Транснефть» их нет. Вопрос почему?

    #1296011
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