«Акрон» нарастил мощность агрегата «Аммиак-3» до 2300 тонн в сутки

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Группа «Акрон» на своей производственной площадке в Великом Новгороде завершила проект по увеличению мощности агрегата «Аммиак-3» до 2300 тонн в сутки, что позволило нарастить годовую выработку продукта до 830 тыс. тонн. При этом общий объем производства аммиака на новгородском предприятии вырос до 2,4 млн тонн в год.

Инвестиции в модернизацию производства составили 142 млн долларов США. Генеральным проектировщиком выступил НПЦ «Акрон инжиниринг». Базовое проектирование предоставлено компанией KBR.

В рамках реализации проекта модернизированы основные отделения цеха, введено в эксплуатацию более 70 единиц современного технологического оборудования, в том числе горизонтальная колона синтеза аммиака. Часть оборудования и установок дорабатывались специалистами Группы, а также на российских машиностроительных заводах. Инжиниринг и авторский надзор во время монтажа и пусконаладки также вели специалисты «Акрона».

Новым опытом для новгородского предприятия стало внедрение ряда инновационных инженерных решений. В частности, подключение дополнительного реактора KRES с прямоточным котлом-утилизатором, замена компрессора-синтез газа и его паровой турбины, установка модульной системы блоков теплообменных аппаратов.

Помимо экономического проект модернизации агрегата аммиака № 3 отличает и экологический эффект. За счет применения наилучших доступных технологий удалось на 10% снизить расход природного газа на тонну аммиака. Стремясь к исключению свободных выбросов углекислого газа в атмосферу, удалось улучшить технологический процесс подготовки СО2 для его дальнейшего использования в производстве карбамида и нитроаммофоски.

Председатель Совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов отметил: «Реализация стратегически важного для компании и в целом для химической отрасти проекта позволит закрыть растущую потребность в аммиаке вследствие динамичного развития производства азотных удобрений. Имея дополнительные 500 тонн аммиака в сутки, мы сможем не только нарастить объемы выпускаемой продукции, расширить продуктовую линейку, но и увеличить рентабельность».

Сейчас на новгородской площадке действуют три агрегата аммиака. В 2024 году завершен капитальный ремонт агрегата № 4. Продолжается комплекс мероприятий по техническому перевооружению агрегата аммиака № 2. В результате реализации проектов прирост мощности производства составит около 500 тыс. тонн в год.

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