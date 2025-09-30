MAX
lapshin-89 Дорожное строительство

В Тюменской области открыли движение по новому путепроводу на федеральной трассе

© t-l.ru

30 сентября открыли движение по новому путепроводу федеральной автодороги Тюмень — Омск у Заводоуковска. Транспорт может передвигаться по двум полосам, в дальнейшем их будет четыре. Ограничения движения на данном участке трассы доставляли множество неудобств всем проезжающим, мост через Транссиб пришёл в аварийное состояние и угрожал не только автомобилистам, но и железнодорожникам. Это значимая часть работы, но только один из этапов. Рабочие уже перекрыли старый мост для его демонтажа. На следующих этапах приступят к возведению второй части путепровода, чтобы можно было полноценно передвигаться по четырём полосам. Особую благодарность следует выразить подрядным организациям, которые выполнили большой объём работ за рекордные четыре месяца — ТОДЭП, «Мостострой-11» (входит в Нацпроектстрой), Заводоуковское ДРСУ.

Источник: t-l.ru

