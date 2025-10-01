MAX
В Грозном открыли новый мост через реку Сунжа

В столице Чеченской Республики состоялось торжественное открытие улицы Асланбека Шерипова после реконструкции. Протяженность улицы Шерипова составляет 2,64 км. Здесь расширили дороги до шести полос, а также полностью обновили подземные инженерные сети.

Особое внимание уделено строительству моста через реку Сунжа по улице Шерипова. Новый мост протяжённостью 72 метра возводился с применением железобетонных конструкций последнего поколения.

Источник: chechnyatoday.com

