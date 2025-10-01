В Грозном открыли новый мост через реку Сунжа
В столице Чеченской Республики состоялось торжественное открытие улицы Асланбека Шерипова после реконструкции. Протяженность улицы Шерипова составляет 2,64 км. Здесь расширили дороги до шести полос, а также полностью обновили подземные инженерные сети.
Особое внимание уделено строительству моста через реку Сунжа по улице Шерипова. Новый мост протяжённостью 72 метра возводился с применением железобетонных конструкций последнего поколения.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Здание театра юного зрителя открылось в Грозном после масштабной рекон...турного наследия, что позволит сделать эту локацию популярной для туристов.
- На станции Грозный Северо-Кавказской железной дороги состоялось торжес...нно обрабатывать до 12 вагонов и хранить до 500 контейнеров.
- В столице Чечни открылся новый спортивный комплекс с бассейнами, ...ст, а на третьем этаже предусмотрены две VIP-ложи по 10 мест
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0