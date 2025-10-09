«Интер РАО» наращивает мощности энергосистемы Забайкальского края
«Интер РАО» сообщило о начале строительстве новых энергоблоков на Харанорской ГРЭС. Мощность энергоблоков достигает 460 МВт, стоимость проекта — 172 млрд рублей, ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год.
9 октября 2025 года был дан старт строительству двух энергоблоков на Харанорской ГРЭС.
В сообщении компании подчеркивается, что каждый энергоблок будет включать в себя паросиловые установки. При строительстве будет использовано оборудование российских производителей — «Уральского турбинного завода», НПО «ЭЛСИБ», «Интер РАО — Инжиниринг».
Планируется, что поставки на оптовый рынок начнутся в середине 2029 года.
На сегодняшний день Харанорская ГРЭС является самой мощной станцией энергосистемы Забайкальского края. Ее основные потребители — предприятия горнодобывающей промышленности, железнодорожного транспорта, сельского хозяйства. Установленная мощность Харанорской ГРЭС составляет 665 МВт.
