4 ноября состоялось торжественное открытие Поморской набережной в городе Кола. В этом году осуществлялся второй этап благоустройства новой видовой точки на залив.

Набережная Колы стала визитной карточкой региона. Реализация второго этапа благоустройства позволит увеличить площадь благоустроенной территории на 12 000 кв м, создавая комплексное общественное пространство для отдыха, занятий спортом и проведения досуга. В рамках первого этапа благоустройства набережной были завершены работы по расчистке территории от свалки, прокладке наружных сетей электроснабжения под землю, установке уличного освещения. Также была создана пешеходная зона и проведено озеленение, включающее установку деревянных лежаков.В рамках второго этапа установлены малые архитектурные формы зоны отдыха, смонтированы амфитеатр и смотровые площадки, выполнено наружное освещение, благоустроены откосы и тротуары. Особое внимание уделили сохранению самобытности региона: на территории набережной установлен саамский чум, символизирующий культурное наследие коренных народов Кольского полуострова. Озеленительные мероприятия включали посадку новых деревьев и кустарников.

Напомним, что за 6 лет в Мурманской области благодаря Всероссийскому конкурсу проектов создания комфортной городской среды в регионе реализован 21 проект благоустройства — 18 проектов победителей конкурса и 3 проекта финалиста.