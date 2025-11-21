Построили обход Богдановича в Свердловской области и капитально отремонтировали трассу Р-217 «Кавказ» в Чеченской Республике

Завершили строительство обхода Богдановича на Р-351

Здесь с 88-го по 105-й км возвели четырёхполосную трассу категории IВ. Объезд решает проблему одноуровневого пересечения федералки с железной дорогой, а также выводит поток машин из города. Это обеспечит большую безопасность для автомобилистов, а также избавит воздух от избытка выхлопных газов, оставив горожанам лишь свежесть уральского ветра. Новый маршрут откроет широкие перспективы для роста местного бизнеса и привлечения инвестиций в экономику всего округа.

Модернизировали подъезд к туркомплексу на Р-217 «Кавказ»

Речь идёт об участке с 59-го по 69-й км — ключевом звене на пути к горнолыжному комплексу «Ведучи». Работы вели в сложных горных условиях, в том числе в зоне сейсмичности. Чтобы сделать проезжую часть устойчивой к природным воздействиям, применили особые инженерные решения и уложили покрытие из двух слоёв асфальтобетона. Благодаря реализации проекта жители и гости республики теперь добираются до сёл и популярных локаций быстрее, наслаждаясь каждым километром среди удивительных пейзажей.

Запустили движение по четырёхполосному путепроводу на Ярославке

Росавтодор: Проехать по построенному искусственному сооружению можно на 46-м км. Путепровод соединил М-8 «Холмогоры» и А-107 «Московское малое кольцо». Раньше здесь был двухполосный объект. Вместе с реконструкцией трассы дорожники демонтировали его, а затем возвели новый — с улучшенной грузоподъемностью и пропускной способностью, большим подмостовым габаритом. Работы проводим в рамках расширения федералки с 35-го по 47-й км до восьми-десяти полос по основному ходу и переходно-скоростным полосам для съезда в попутном направлении. Это перераспределит потоки транспорта, а риск образования заторов существенно уменьшится. Завершить модернизацию участка планируем в 2028 году.

