Новости дорожного хозяйства
Построили обход Богдановича в Свердловской области и капитально отремонтировали трассу Р-217 «Кавказ» в Чеченской Республике
Завершили строительство обхода Богдановича на Р-351
Здесь с 88-го по 105-й км возвели четырёхполосную трассу категории IВ. Объезд решает проблему одноуровневого пересечения федералки с железной дорогой, а также выводит поток машин из города. Это обеспечит большую безопасность для автомобилистов, а также избавит воздух от избытка выхлопных газов, оставив горожанам лишь свежесть уральского ветра. Новый маршрут откроет широкие перспективы для роста местного бизнеса и привлечения инвестиций в экономику всего округа.
Модернизировали подъезд к туркомплексу на Р-217 «Кавказ»
Речь идёт об участке с 59-го по 69-й км — ключевом звене на пути к горнолыжному комплексу «Ведучи». Работы вели в сложных горных условиях, в том числе в зоне сейсмичности. Чтобы сделать проезжую часть устойчивой к природным воздействиям, применили особые инженерные решения и уложили покрытие из двух слоёв асфальтобетона. Благодаря реализации проекта жители и гости республики теперь добираются до сёл и популярных локаций быстрее, наслаждаясь каждым километром среди удивительных пейзажей.
Запустили движение по четырёхполосному путепроводу на Ярославке
Росавтодор: Проехать по построенному искусственному сооружению можно на 46-м км. Путепровод соединил М-8 «Холмогоры» и А-107 «Московское малое кольцо». Раньше здесь был двухполосный объект. Вместе с реконструкцией трассы дорожники демонтировали его, а затем возвели новый — с улучшенной грузоподъемностью и пропускной способностью, большим подмостовым габаритом. Работы проводим в рамках расширения федералки с 35-го по 47-й км до восьми-десяти полос по основному ходу и переходно-скоростным полосам для съезда в попутном направлении. Это перераспределит потоки транспорта, а риск образования заторов существенно уменьшится. Завершить модернизацию участка планируем в 2028 году.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Ещё 16 км федеральной трассы Р-215 стали четырёхполосными Открыто движ...которому проходят международные и региональные транспортные перевозки.
- Сегодня, 29 декабря, в деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленинградск...тяженность новых съездов и разворотной петли составляет 5,5 километра.
- Продолжаем расширять популярную туристическую трассу республики &mdash... времени на дорогу, а грузоперевозчики быстрее доставляют товары.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0