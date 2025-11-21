MAX
d-tatarinov Судостроение и судоходство

Суда «Евгений Петров» и «Николай Чалов» проекта 3050.1А приняты заказчиком

Госкомиссия подписала акты приемки судов «Евгений Петров» и «Николай Чалов» проекта 3050.1А. Суда построены на Кингисеппском машиностроительном заводе по проекту Горьковского центрального конструкторского бюро речного флота (входит в «Р-Флот») по заказу ФКУ «Речводпуть». Они названы в честь старейших путейцев Красноярского и Ангарского районов, сообщает Росморречфлот.

Суда предназначены для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной обстановки, контроля глубин судового хода, периодического вождения методом толкания барж водоизмещением не более 400 тонн. Он приступят к работе в Енисейском бассейне в следующую навигацию.

Напомним, первые шесть судов проекта 3050.1 были заложены на Кингисеппском машиностроительном заводе в январе 2021 года.

Всего в рамках проекта будет построено 13 судов. Девять из них уже задействованы на внутренних водных путях для обслуживания навигационной обстановки.

