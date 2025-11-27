На СЗ «Пелла» спущен на воду рейдовый буксир «Грифон-9» проекта 05380
На производственной площадке АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Ленинградская область) состоялась церемония спуска на воду рейдового буксира «Грифон-9» проекта 05380.
Буксиры проекта 05380 предназначены для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, соответствующих району плавания R3, снятия с мели судов.
Основные характеристики буксира проекта 05380: длина — 25,4 м; ширина — 8,8 м; высота борта — 4,7 м; осадка — 3,3 м; мощность ГД — 2×1470 кВт. Символ класса: КМ⍟ Arc4 (hull; machinery) R3 AUT1 A-Thruster(M) Tug.
