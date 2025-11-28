59 автобусов поступило перевозчикам Нижегородской области по программе льготного лизинга в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Нижний Новгород пришла первая партия из 54 автобусов «Вектор NEXT» повышенной вместимости. Это городской автобус с двойной задней дверью, приспособленный для перевозки маломобильных граждан, он имеет 19 сидячих мест, общая пассажировместимость — 71 человек. Уже известно, где будут работать новые автобусы после завершения процедуры оформления: это востребованные нижегородские маршруты №№ 18, 94, 45, 82, 91,78.

Кроме того, три автобуса закуплено для Арзамаса, два — для Богородска.

Обновление парка реализуется в соответствии с региональной программой развития общественного транспорта. В Минтрансе Нижегородской области сообщили, что до конца этого года планируется поставка еще 25 таких же автобусов для частных перевозчиков, а парк АО «Нижегородпассажиравтотранс» дополнят 82 новых автобуса, в том числе 43 — большого класса.

Напомним, что за предыдущие два года для маршрутов общественного транспорта Нижнего Новгорода и области закуплено 487 новых автобусов. Кроме того, в областной центр поставлено 120 новых электробусов, а трамвайный парк в 2023-2025 годах пополнили 102 новых вагона.