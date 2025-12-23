В Пушкине открылся новый детский сад для 105 ребят
Садик рассчитан на малышей от трех до семи лет: тут работают три общеразвивающие группы и еще одна специальная — для ребят с нарушениями речи.
Для фасадов выбрана спокойная классическая цветовая гамма. В здании есть музыкально-физкультурный зал, бассейн, кабинет учителя-логопеда, продумана система дополнительного образования, есть библиотечное пространство и соляная комната (она выполнена в виде пещеры с белыми медведями).
В отделке интерьеров использованы иллюстрации русских художников на тему детской литературы. Рядом со зданием находятся четыре игровые и спортивные площадки.
Объем инвестиций в строительство составил 400 млн рублей. Здание детсада безвозмездно передано городу.
