Физики Московского госуниверситета имени М.В. Ломоносова, участвующие в Квантовом проекте, повысили размерность прототипа квантового вычислителя на одиночных нейтральных атомах рубидия до 72 кубитов, сообщили в пресс-службе вуза.Квантовый регистр с новым показателем реализован научной группой Центра квантовых технологий физического факультета Московского университета в ходе контрольного эксперимента, проведенного в рамках российской дорожной карты по квантовым вычислениям, курируемой Росатом. Точность двухкубитной операции была продемонстрирована на уровне 94%.

В 2025 году ученые МГУ усовершенствовали архитектуру квантовой вычислительной системы, на которой проводился эксперимент, что открыло новые возможности к дальнейшему масштабированию, а в будущем — к реализации коррекции ошибок.

Вычислитель Московского университета вошел в лидерскую тройку российских квантовых компьютеров, достигших рубежа в 70 кубитов.

«В ходе эксперимента наша научная группа применила новую архитектуру квантового компьютера, особенностью которой является разделение вычислительного регистра на зону памяти для долгосрочного хранения информации, зону взаимодействия, в которой происходят операции, и зону считывания, где осуществляется измерение. В нынешнем контрольном эксперименте были задействованы первые две зоны, третью мы будем развивать на следующем этапе. Если к 2030 году будет достигнут масштаб вычислителя в несколько сотен „хороших“ кубитов с высокой достоверностью операций, это сделает возможным реализацию логических операций с коррекцией ошибок и запускуникальных алгоритмов. Это будет граница задач, которые для классического компьютера уже невыполнимы», — рассказал Станислав Страупе, руководитель сектора квантовых вычислений Центра квантовых технологий физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.

Владимир Белокуров, декан физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор: «Контрольные эксперименты в рамках дорожной карты демонстрируют результативность научной работы, которая ведется в стенах наших лабораторий. В научную группу, развивающую прототип квантового вычислителя на нейтральных атомах, входят молодые ученые, аспиранты и, главное, — студенты. Приятно отметить, что с самого начала своего исследовательского пути они стали участниками такого масштабного научного проекта».

Ранее в контрольных экспериментах научные группы Квантового проекта продемонстрировали 70-кубитный процессор на ионах иттербия и 72-кубитный вычислитель на ионах кальция.

«Достижение 72-кубитов на атомной платформе — это результат, который подтверждает системное развитие отечественного Квантового проекта- наши устойчивые позиции в квантовых исследованиях и создании прототипов квантовых вычислителей. Особенно важно, что ученые сделали очередной шаг в сторону поступательного повышения достоверности операций, что позволит масштабировать производительность квантовых вычислителей и их способность в будущем решать сложные задачи в ходе применения этойпрорывной технологии в различных отраслях. Мы нацелены на то, чтобы эффекты от „квантовой практики“ стали новым ресурсом конкурентоспособности наших предприятий и экономики в целом, а развитие квантовой науки обеспечивало незыблемый суверенитет нашей страны в сфере технологий будущего», — отметила Екатерина Солнцева, директор по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом».

Центр квантовых технологий физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова создан в 2018 году в рамках Национальной Технологической Инициативы. Деятельность центра направлена на развитие научных направлений в сфере квантовых технологий, разработку соответствующих образовательных программ и создание связей с индустриальными партнерами для последующей коммерциализации разработок в области квантовых технологий.

В центре ведутся исследования в области волоконной и атмосферной квантовой криптографии, физики холодных атомов, квантовой оптики, нанофотоники и нелинейной оптики и криоэлектроники. Сотрудники центра вовлечены в крупные проекты по разработке систем квантовой криптографии, адаптированных к реальным волоконным линиям связи, систем оптической квантовой коммуникации по открытому пространству и разработке оптических квантовых вычислительных систем.