Новый трехсекционный трамвай «Синара 71-233», который представили летом на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, с первого раза успешно завершил комплекс испытаний и теперь может перевозить пассажиров.

Внешний вид трамвая

Кузов трамвая окрашен в традиционные цвета «Синары», по бокам его обклеили изображениями заснеженного Екатеринбурга и поздравлениями с Новым 2026-м годом. Кабина водителя выделяется светлой подсветкой, благодаря чему машину видно издалека. В сегменте трехсекционных трамваях этот самый длинный — 28,6 метра, поэтому повышена пассажировместимость — до 297 человек.

Салон

При посадке в трамвай вольно-невольно обращаешь внимание на просторный салон. Все благодаря большим окнам и светлым тонам отделки. Внутри 70 посадочных мест. Для комфортного перемещения пассажиров в салоне минимизирован уклон пола, нет технологических выступов, которые могут мешать пассажирам. Еще одно из преимуществ — дверные проемы, самые широкие в сегменте. В часы пик это особенно важно.

В салоне также размещены USB-слоты для зарядки гаджетов, сенсорные кнопки «Стоп» для подачи сигнала водителю, места для инвалидов, два пандуса и две накопительные площадки. Открыть форточки в трамвае пассажирам не удастся — для этого понадобится специальный ключ. Однако салон оборудован климатической системой, которая отвечает за поддержание комфортной температуры воздуха.

Технологии безопасности

Трамвай оснастили современными системами активной и пассивной безопасности. По периметру салона и кабины установлены обзорные камеры.

Вместе с этим вагоны оборудовали инновационной crash-системой с технологией shock absorber. В передней и задней частях трамвая встроены гасители удара. «При ударе система поглощает кинетическую энергию и, соответственно, иммунизирует риск травм как водителя, так и пассажиров», — подчеркнул директор по продажам компании «Синара — Городские машины» Максим Орлов. Также диспетчерские службы могут в реальном времени отслеживать работу двигателей, дверей, тормозов и другие системы безопасности.

Что делает трамвай его супер-версией

Помимо вышеперечисленных особенностей, Орлов выделил в первую очередь инновационную тележку трамвая. «Она нашей собственной конструкционной разработки. Производится она на Людиновском заводе в Калужской области, который входит в Группу Синара. Отличительные особенности данной модели — это возможность регулирования первичной ступени подрессоривания, что позволяет обеспечить мягкость движения. Также у трамвая расположены сбоку все основные агрегаты, что позволяет обслуживать его без выкатки тележки из-под вагона, то есть минимизирован простой», — пояснил директор по продажам компании.

У трамвая есть возможность автономного хода — без подключения к контактной сети. На текущий момент машины оборудованы батареями для движения до трех километров. В будущем у компании заложена возможность расширения до 30 километров.

Будущее трамваев 71-233

Производство развернется в Екатеринбурге, там откроют порядка 600 новых рабочих мест. Представители компании рассказали, что трамвай 71-233 — это платформенное решение, на базе которого будет масштабироваться весь продуктовый портфель городского рельсового электротранспорта. В ближайшее время трамвай выйдет на тестовые поездки с пассажирами по городским маршрутам.