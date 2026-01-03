От голштинской до ангусской: в России вывели новую гибридную породу КРС
На роботизированной ферме «Никитино» в Нижегородской области вывели новую породу крупного рогатого скота — «нижегородская никитинская мясная». Как сообщает телеграм-канал Agroinvestor со ссылкой на «Коммерсантъ», первый бычок получен путём скрещивания: по материнской линии он относится к молочной голштинской породе, а по отцовской — представляет собой кросс мясных пород симментальской и абердин-ангусской.
Главная особенность новой породы — потенциал для получения «мраморного» мяса при правильном откорме. Однако для официального признания породы потребуется от 10 до 15 лет работы. За это время животноводам необходимо доказать, что ценные признаки стабильно передаются следующим поколениям и закрепляются в популяции.
