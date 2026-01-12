Как заявляет новосибирский производитель «Faberant 3D-принтеры», они собрали первый в стране беспроводной Wi-Fi дисплей для их 3D-принтера Faberant Cube. Дисплей будет устанавливаться на новую версию принтера с прогрессивной прошивкой Klipper и может быть использован для 3D-принтеров любых производителей с этой прошивкой.

В «Faberant 3D-принтеры» провели работу по русификации прошивки и созданию важных функций меню. У дисплея встроенный аккумулятор на несколько часов работы. Зарядка происходит на принтере или при подключении USB-C кабеля. При включении дисплей соединяется с 3D-принтером по Wi-Fi за 3 секунды. Также есть подключение через разъем сзади, когда дисплей примагничивается к корпусу принтера.

Разработана функция показа адреса принтера в Wi-Fi сети, когда дисплей подключен к корпусу. Это нужно, чтобы пользователь мог легко настроить в первый раз подключение дисплея к принтеру по Wi-Fi.

Один дисплей можно подключить по Wi-Fi к нескольким разным принтерам и переключаться между ними прямо во время печати для контроля всех процессов. © st.faberant.ru

Дисплей имеет переключатель питания, разъем USB-C для зарядки и быстрой перепрошивки. 4 мощных магнита удерживают дисплей на корпусе принтера, а 4 мягких ножки, входящие в отверстия в корпусе принтера не дадут сместиться дисплею.

Наличие специально разработанного разъема для подключения дисплея к принтеру позволяет запускать печать файлов, сохраненных в памяти принтера, без наличия Wi-Fi сети.

Все это делает управление принтером невероятно современным, интуитивным и удобным.

Как сообщает производитель, большинство комплектующих для дисплея — импортные, так как такие детали не производятся в стране. Однако, корпуса и электрические разъемы печатаются на отечественных 3D-принтерах Faberant Cube .

Поскольку дисплей получился универсальным, его можно использовать не только для дистанционного управления 3D-принтерами с прошивкой Klipper, но и для других технических проектов, в том числе обучающих. В сети в репозитории GitHub есть большое количество прошивок под аналогичную электронику.

Производитель заявляет, что если будет запрос от пользователей, то он сможет изготовить различные версии этого дисплея под разные задачи.

Дисплей оснащен 4,3-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 800×600, платой ESP32-S3 с русифицированной и улучшенной прошивкой CYD-Klipper и литий-ионным аккумулятором емкостью 1200 мАч.

Меню дисплея имеет следующие возможности:

• Отображение списка файлов, сохраненных в памяти принтера. Показываются кириллические и длинные имена файлов. Запуск печати при нажатии на имя файла.

• Движение принтером по всем осям.

• Нагрев экструдера и стола до заданных температур. Кнопки с заданными значениями можно менять на любую часто используемую температуру. Выдавливание и ретракт пластика в экструдере.

• Запуск калибровки зазора сопла от стола по оси Z.

• Запуск выравнивания стола по 3м точкам.

• Запуск автокалибровки стола по 25и точкам.

Дополнительные программные макросы для прошивки Klipper позволяют выполнять команды на выключение принтера, смену состояния функции «Автоотключения» принтера после окончания печати. Также можно узнать адрес Wi-Fi принтера в сети, запустить восстановление печати после сбоя печати.

При печати меню дисплея полностью отображает информацию о печати, можно сделать паузу для смены пластика и аварийно остановить принтер. Поддерживается управление обдувом, скоростью печати, потоком пластика, зазором от стола на первом слое.

Дисплей устанавливается вверху корпуса принтера с правой стороны, максимально близко к уровню глаз пользователя.

Сайт производителя www.faberant.ru

Канал в Телеграм: t.me/Faberant_3D