Как стало известно Telegram-каналу Agroreport , алтайский производитель сельхозтехники VELES (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представил свой новый ножевой каток МК-12 «Бритва».

У агрегата два ряда катков, диаметр которых составляет 300 мм. Диаметр катка в сочетании со скоростью работы до 25 км/ч позволяет развивать большую окружную скорость, измельчая даже относительно влажную стерню подсолнечника. Первый каток наклоняет и режет стерню в одном направлении, а второй перекрестно доизмельчает.

Сегментированные острозаточенные ножи из высокотвердой инновационной стали располагаются по спирали для сохранения постоянного контакта с поверхностью и исключения скачущего хода катка.

Ширина захвата модели составляет 12,22 м, а масса — 7 950 кг. Требуемая мощность колесного трактора — от 280 л.с. Производительность агрегата составляет до 30 га/ч.