Кафедры «Швабе» в ведущих инженерных вузах за три года подготовили свыше 500 студентов
Специалисты предприятий холдинга «Швабе»Госкорпорации Ростех обучили за три года на восьми базовых кафедрах ведущих инженерных вузов более 500 студентов. Подготовка велась по востребованным в оптической промышленности направлениям — это фотоника и оптоинформатика, создание новых материалов, технологии на уровни структуры вещества, лазерная физика и другие.
Кафедры холдинга работают в Московском физико-техническом институте (МФТИ), Московском институте радиотехники, электроники и автоматики (РТУ-МИРЭА), Российском университете дружбы народов (РУДН), Казанском национальном исследовательском техническом университете им. Туполева (КНИТУ-КАИ) и Сибирском федеральном университете. Обучение ориентировано прежде всего на практический опыт — студенты получают конкретные навыки и знания, которые затем будут востребованы на реальном производстве предприятий «Швабе».
«В рамках единой кадровой политики Госкорпорации Ростех мы активно развиваем практико-ориентированное обучение в вузах России для формирования кадров оптической промышленности. Результат этой работы ощутим — в среднем более 70% учащихся кафедр трудоустраиваются к нам в холдинг. А на Лыткаринский завод оптического стекла после получения диплома приходят работать практически все студенты профильных направлений», — отметил заместитель генерального директора по развитию персонала холдинга «Швабе» Алексей Атланов.
Самая «молодая» кафедра была открыта в 2021 году в РУДН по перспективным направлениям «Наноинженерия» и «Нанотехнологии и микросистемная техника». За это время ее выпускниками стали свыше ста студентов из России и из-за рубежа. Кафедра ориентирована на создание новых материалов, а также изучение, разработку и применение технологий на уровне мельчайших структур вещества. Здесь готовят специалистов в области проектирования, диагностики и испытаний устройств фотоники, нано- и оптоэлектроники и микросистемной техники.
Старейшая кафедра холдинга «Физическая электроника» основана Государственным научным центром РФ НПО «Орион» на базе МФТИ — она работает уже более 60 лет. Там студенты изучают физическую электронику по пяти востребованным в промышленности направлениям — прикладная математика, фотоника и оптоинформатика, физика конденсированного состояния, физика полупроводников.
Также в МФТИ работает кафедра квантовой электроники НИИ «Полюс» им. Стельмаха. Там преподают прикладную математику, физику, оптическое и оптико-электронное приборостроение. Для аспирантов доступно обучение по направлению лазерной физики.
Сразу три кафедры действуют в РТУ-МИРЭА — «Оптические системы и технологии», «Инфракрасная техника и электронная оптика» и «Лазерная техника». В преподавательский состав входят представители Лыткаринского завода оптического стекла, Государственного научного центра РФ НПО «Орион» и НИИ «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха.
В КНИТУ-КАИ работает кафедра «Оптико-электронные системы», созданная при участии НПО «Государственный институт прикладной оптики» и Центрального конструкторского бюро «ФОТОН». Здесь готовят специалистов в области разработки, производства и испытаний оптико-электронных приборов. Часть учебных занятий проводится в лабораториях и конструкторских бюро предприятий «Швабе».
В Сибирском федеральном университете студенты уже более 16 лет изучают материаловедение на профильной кафедре холдинга «Композиционные материалы и физика-химия металлических процессов».
Холдинг также участвует в реализации корпоративных образовательно-профессиональных треков «Ростех.Биотехмед» и «Ростех.Качество», в рамках которых университеты готовят специалистов медицинского приборостроения и управления качеством. Участие в треках позволяет студентам с первого курса работать в научно-технических центрах, конструкторских бюро, метрологических службах и отделах автоматизированных систем управления производством предприятий холдинга. Обучающие программы реализуются на базе МГТУ им. Баумана, МГТУ «СТАНКИН», РТУ МИРЭА и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. Ульянова.
Студенты ведущих инженерных вузов страны зачастую выбирают предприятия «Швабе» для прохождения практики и проведения научно-исследовательских работ. Среди них — Московский завод «САПФИР», Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, Красногорский завод им. Зверева, Загорский оптико-механический завод, предприятие «ГЕРМАНИЙ», Вологодский оптико-механический завод, Новосибирский приборостроительный завод, НПО ГОИ им. Вавилова, Оптико-механическое конструкторское бюро «Астрон» и организация «Швабе-Москва».
