Специалисты предприятий холдинга «Швабе»Госкорпорации Ростех обучили за три года на восьми базовых кафедрах ведущих инженерных вузов более 500 студентов. Подготовка велась по востребованным в оптической промышленности направлениям — это фотоника и оптоинформатика, создание новых материалов, технологии на уровни структуры вещества, лазерная физика и другие.

Кафедры холдинга работают в Московском физико-техническом институте (МФТИ), Московском институте радиотехники, электроники и автоматики (РТУ-МИРЭА), Российском университете дружбы народов (РУДН), Казанском национальном исследовательском техническом университете им. Туполева (КНИТУ-КАИ) и Сибирском федеральном университете. Обучение ориентировано прежде всего на практический опыт — студенты получают конкретные навыки и знания, которые затем будут востребованы на реальном производстве предприятий «Швабе».

«В рамках единой кадровой политики Госкорпорации Ростех мы активно развиваем практико-ориентированное обучение в вузах России для формирования кадров оптической промышленности. Результат этой работы ощутим — в среднем более 70% учащихся кафедр трудоустраиваются к нам в холдинг. А на Лыткаринский завод оптического стекла после получения диплома приходят работать практически все студенты профильных направлений», — отметил заместитель генерального директора по развитию персонала холдинга «Швабе» Алексей Атланов.

Самая «молодая» кафедра была открыта в 2021 году в РУДН по перспективным направлениям «Наноинженерия» и «Нанотехнологии и микросистемная техника». За это время ее выпускниками стали свыше ста студентов из России и из-за рубежа. Кафедра ориентирована на создание новых материалов, а также изучение, разработку и применение технологий на уровне мельчайших структур вещества. Здесь готовят специалистов в области проектирования, диагностики и испытаний устройств фотоники, нано- и оптоэлектроники и микросистемной техники.

Старейшая кафедра холдинга «Физическая электроника» основана Государственным научным центром РФ НПО «Орион» на базе МФТИ — она работает уже более 60 лет. Там студенты изучают физическую электронику по пяти востребованным в промышленности направлениям — прикладная математика, фотоника и оптоинформатика, физика конденсированного состояния, физика полупроводников.

Также в МФТИ работает кафедра квантовой электроники НИИ «Полюс» им. Стельмаха. Там преподают прикладную математику, физику, оптическое и оптико-электронное приборостроение. Для аспирантов доступно обучение по направлению лазерной физики.

Сразу три кафедры действуют в РТУ-МИРЭА — «Оптические системы и технологии», «Инфракрасная техника и электронная оптика» и «Лазерная техника». В преподавательский состав входят представители Лыткаринского завода оптического стекла, Государственного научного центра РФ НПО «Орион» и НИИ «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха.

В КНИТУ-КАИ работает кафедра «Оптико-электронные системы», созданная при участии НПО «Государственный институт прикладной оптики» и Центрального конструкторского бюро «ФОТОН». Здесь готовят специалистов в области разработки, производства и испытаний оптико-электронных приборов. Часть учебных занятий проводится в лабораториях и конструкторских бюро предприятий «Швабе».

В Сибирском федеральном университете студенты уже более 16 лет изучают материаловедение на профильной кафедре холдинга «Композиционные материалы и физика-химия металлических процессов».

Холдинг также участвует в реализации корпоративных образовательно-профессиональных треков «Ростех.Биотехмед» и «Ростех.Качество», в рамках которых университеты готовят специалистов медицинского приборостроения и управления качеством. Участие в треках позволяет студентам с первого курса работать в научно-технических центрах, конструкторских бюро, метрологических службах и отделах автоматизированных систем управления производством предприятий холдинга. Обучающие программы реализуются на базе МГТУ им. Баумана, МГТУ «СТАНКИН», РТУ МИРЭА и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. Ульянова.

Студенты ведущих инженерных вузов страны зачастую выбирают предприятия «Швабе» для прохождения практики и проведения научно-исследовательских работ. Среди них — Московский завод «САПФИР», Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, Красногорский завод им. Зверева, Загорский оптико-механический завод, предприятие «ГЕРМАНИЙ», Вологодский оптико-механический завод, Новосибирский приборостроительный завод, НПО ГОИ им. Вавилова, Оптико-механическое конструкторское бюро «Астрон» и организация «Швабе-Москва».