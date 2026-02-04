На Большом Смоленском мосту завершён монтаж ортотропных плит
На строительстве Большого Смоленского моста через Неву специалисты Нацпроектстроя завершили монтаж ортотропных плит пролетов будущей переправы.
«На прошлой неделе доложил Президенту, что работы на Большом Смоленском мосту ведутся с опережением графика. Сейчас продолжаются работы по монтажу металлоконструкций и оформлению стыков разводного пролёта с противовесами. Скоро начнётся активная фаза подготовки к навигации 2026 года — уже в этом году переправа сможет пропускать суда. Открыть рабочее движение по мосту планируем в 2027 году», — отметил в своем сообщении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Последние плиты были смонтированы Мостоотрядом-90 на участке пролетного строения между 6 и 7 опорами моста. Ортотропные плиты — элементы металлоконструкции пролетного строения. Они состоят из настила и продольных и поперечных ребер, приваренных к его листам. Эта технология позволяет существенно снизить массу пролетного строения без потери прочности. Специалисты Мостоотряда-99 завершают оформление стыков разводного пролетного строения со стороны опор № 5 и № 6. Разводной пролет уже составляет единое целое с противовесными частями, смонтированными ранее на этих опорах. После демонтажа временного жесткого объединения крыльев начнется подготовка к первому разведению пролета, в том числе пуско-наладка смонтированных ранее гидравлических цилиндров. Масса смонтированных металлоконструкций составляет 9 192 т из запланированных 9 262 т. Всего на строительстве новой магистрали Санкт-Петербурга, в состав которой входит мост, сейчас занято 340 человек и 102 единиц техники.
