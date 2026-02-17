Компания «Совитал», входящая в «Полаир Групп», открыла новый завод в Нижнекамске Республики Татарстан по производству профессиональных холодильных шкафов для напитков. Такие холодильники используют в торговле и общественном питании.

Инвестиции составили 910 млн рублей. Из них 295 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития ».

На предприятии налажено серийное производство полного цикла — от раскроя металла до выпуска готовой продукции. С использованием средств ФРП установлены автоматизированные линии по раскрою рулонной стали, высокопроизводительный комплекс по заполнению корпусов пенополиуретаном, автоматизированный конвейер сборки холодильных шкафов и другое оборудование.

В модельном ряду холодильные шкафы различных объемов — от 210 до 1510 литров. По данным компании, более 10% потребления таких шкафов в России приходится на импортные поставки.

После выхода на проектную мощность общий ежегодный объем выпуска холдингом «Полаир Групп» холодильников для напитков может составить до 100 тыс. единиц. Это позволит бренду Sovital занять до 20% в соответствующем сегменте российского рынка, частично заместив импорт.

Выпускаемое оборудование востребовано производителями напитков и дистрибьюторами холодильного оборудования, а также торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «ВкусВилл» и др.

«Полаир Групп» поставляет профессиональное холодильное оборудование в Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Узбекистан. В ближайших планах — поставки в Азербайджан, Грузию, Иран, Таджикистан.

«Мы плодотворно работаем с Фондом развития промышленности по запуску новых и модернизации существующих современных производств в сегменте профессионального холодильного оборудования и комплектующих к нему. Новый завод — большой шаг к обеспечению российского рынка современными холодильными шкафами после ухода ряда иностранных компаний из страны. Передовые технические решения позволяют нам наращивать экспортные поставки продукции с расширением перечня стран-покупателей», — отметилгенеральный директор ООО «Совитал» Сергей Кукушкин.

Уровень локализации производства превышает 65%. Стеклопакеты для дверей производит компания «Фростэко-Стекло», также входящая в «Полаир Групп». Медно-алюминиевые теплообменники изготавливает другой заемщик ФРП — компания «Полаир-Недвижимость». Уже в 2026 году предприятие планирует нарастить локализацию до 70%.

Холодильные шкафы Sovital спроектированы по современным индустриальным стандартам и используют в качестве хладагента природный углеводородный компонент (пропан, R290). Этот хладагент наиболее экологичен относительно фторсодержащих аналогов — он энергоэффективнее, озонобезопаснее, менее токсичен и дешевле.

Ранее один из заводов группы — «Полаир-Недвижимость» — получил 401 млн рублей в виде займов федерального ФРП. Благодаря этому в Волжске (Марий Эл) было модернизировано производство теплообменников для профессионального холодильного оборудования. Кроме того, компания запустила первую очередь предприятия по выпуску технологического оборудования для предприятий общественного питания в Рязани.