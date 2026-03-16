АО «Сукремльский чугунолитейный завод» расширяет линейку продукции: в феврале 2026 года предприятие успешно освоило новое направление — производство запорной арматуры. Произведена опытная партия обратных клапанов шарового типа диаметром ДН 100.

Новое изделие предназначено для защиты трубопроводных сетей от обратного тока рабочей среды. Обратные клапаны будут применяться в системах водоснабжения и водоотведения, а также в канализационных и ливневых сетях промышленных объектов и жилых комплексов.

По условиям контракта, после успешной приемки опытной партии завод приступает к серийному производству — планируется изготовить 1000 единиц продукции.

«Выполнение данного заказа открывает для нас возможности по расширению номенклатуры запирающих устройств. Мы рассчитываем освоить выпуск для нужд заказчика арматуры различных диаметров, что позволит заводу укрепить позиции на рынке инженерной инфраструктуры», — рассказал начальник отдела маркетинга Владимир Фарутин.