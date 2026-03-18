Компания «Парус электро» (входит в дивизион «АСУ ТП и электротехника» «Росатома») разработала и запустила в серию шкафы управления для ветроэнергетических установок. Это полностью российское оборудование, которое может заменить импортные аналоги на уже работающих ветростанциях — без остановки производства и дополнительных настроек.

Шкафы управляют механизмами ветроустановки, собирают данные и передают их в систему автоматического управления. Разработка учитывает российский климат: оборудование стабильно работает в экстремальных условиях и не требует частого обслуживания.

Проект стартовал в конце 2024 года. Производство развернули на московском заводе «Парус электро». Технология оказалась настолько отлаженной, что один комплект собирают всего за два дня.

Одна из ключевых инженерных находок — шкаф, который работает как бесперебойник. Он питает привод поворота лопастей, если напряжение в сети падает, и защищает оборудование от поломок. В нем использованы суперконденсаторные модули — технология, которую в компании освоили, работая над источниками бесперебойного питания.

Всего «Парус электро» уже изготовил 1320 таких шкафов. Они предназначены для ветроэлектростанций суммарной мощностью 330 МВт. Из них 150 МВт уже введены в эксплуатацию — оборудование работает на объектах.

В Росатом отмечают , что компания продолжает расширять линейку решений для возобновляемой энергетики.