На международной выставке TransRussia в Москве состоялась премьера улучшенного магистрального тягача КамАЗ-54901 Hi-tech. Ключевая особенность новой версии — наличие систем помощи водителю, которых ранее в КамАЗах не было.

Машина получила систему ADAS, в её состав входят адаптивный круиз-контроль, функция удержания дистанции до впереди идущего транспорта, контроль положения в полосе с предупреждением о её покидании, а также система экстренного торможения. Кроме того, тягач оснащён EBS, ESP, ABS и ASR.

Новая версия флагманского тягача поколения К5 получила доработанный экстерьер с аэродинамическими обтекателями на кабине и шасси. По данным компании, это позволяет снизить расход топлива на 5-10%. Также автомобиль оснащён более мощным двигателем и получил улучшения по части комфорта и безопасности водителя.

