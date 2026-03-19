КАМАЗ-54901 Hi-tech представлен на международной выставке TransRussia в Москве

На международной выставке TransRussia в Москве состоялась премьера улучшенного магистрального тягача КамАЗ-54901 Hi-tech. Ключевая особенность новой версии — наличие систем помощи водителю, которых ранее в КамАЗах не было.

Машина получила систему ADAS, в её состав входят адаптивный круиз-контроль, функция удержания дистанции до впереди идущего транспорта, контроль положения в полосе с предупреждением о её покидании, а также система экстренного торможения. Кроме того, тягач оснащён EBS, ESP, ABS и ASR.

Новая версия флагманского тягача поколения К5 получила доработанный экстерьер с аэродинамическими обтекателями на кабине и шасси. По данным компании, это позволяет снизить расход топлива на 5-10%. Также автомобиль оснащён более мощным двигателем и получил улучшения по части комфорта и безопасности водителя.

Источник: rostec.ru

  • Комментарий удалён
    • Нет аватара DimaY19.03.26 23:43:28

      А что такое: «Открученные стартера," Вы кривым стартером заводили? А с какой стороны Вы заводную ручку вставляли? Там есть отверстие под кривой стартер, мне интересно, знаете ли Вы где он? Именно на К5…

    • Нет аватара Лес20.03.26 01:15:12

      Dark Saide

      На нашем предприятии очень плюются с этих Камазов. NEO2 те были ещё неплохие, а вот эти К5 это вообще мрак… Открученные стартера, повреждённые венцы, постоянные спорадические отказы электроники, сгоревшие моторчики стеклоочистителей, перекосившиеся двери из-за слабого металла кабины, вялая динамика… Но мы не унываем. Это же наши сделали!

      Заявки на бан принимаются круглосуточно. Основание: распространение слухов.

