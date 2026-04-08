Очередной выездной совет по качеству во главе с гендиректором «КАМАЗа» Сергеем Когогиным состоялся на заводе запасных частей и компонентов. Одной из главных новостей, прозвучавших на площадке, стало известие о запуске цеха по производству раздаточных коробок 65111, применяемых в полноприводных автомобилях семейства К3 в рамках стратегии развития «КАМАЗа» до 2030 года.

ЗЗЧиК таким образом станет центром компетенций по коробкам передач и производится они будут именно здесь — как КПП, так и раздаточные коробки.Коробками передач, впрочем, на ЗЗЧиК занимались и прежде, но линии по изготовлению и сборке раздаток переезжают сюда с завода мостов. Передислокация стартовала в конце прошлого года.

Суммарно сменить прописку должны около 270 единиц оборудования — они займут специально подготовленные места.Оборудование перевозится в три этапа. За прошлый год удалось переместить 67 его единиц, к концу марта же их число достигнет 139, а к сентябрю линии переедут целиком.

Вместе с транспортировкой на ЗЗЧиК выверяют расстановку оборудования в соответствии с технологическими решениями, а также чистят его, выявляют дефекты и восстанавливают точность работы. К настоящему времени указанные действия позволили увеличить производительность на готовых участках на 19%. На токарных операциях, к примеру, восстановление узлов уже сократило случаи выхода персонала сверхурочно вместе с ростом показателей завода.

Во время обхода инспекторы оценили результат проекта модернизации зубофрезерного станка. Он был ориентирован на гибкое производство и расшивку узких мест при зубофрезеровке шестерен КПП и раздаточных коробок. При модернизации всю механическую часть станка заменили на шарико-винтовые пары и внедрили систему ЧПУ. Теперь станок можно быстро перенастраивать на другие детали, и если раньше он обрабатывал лишь один вид шестерен, то теперь — семь. Сейчас специалисты расширяют его функционал еще: на станке можно будет применять прогрессивный режущий инструмент и повышенные режимы резания.Были замечены обновления и в цехе синхронизаторов, втулок и муфт. Закупленные для участка обработки втулок и штоков две установки ТВЧ с программным управлением позволили консолидировать здесь операции и исключить из производственной цепочки семь старых установок — они были полностью замещены. Логистика при этом упростилась, а индукционный тип новых установок сократит и ремонтные простои, так как запчасти к ним доступны. Переналадка установок теперь будет занимать на больше 10 минут, возможная номенклатура включает 23 детали. Прежде за одной установкой ТВЧ закреплялось максимум две детали. К настоящему времени производительность труда на участке выросла втрое с учетом того, что и персонал с прежних семи установок задействован теперь на других операциях.

Текст: Эльвира Галлямова

Фото: Виталий Зудин