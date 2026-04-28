Блок-модульное здание аэропорта Ванавара (входит в подведомственное ФКП «Аэропорты Красноярья») построили с учетом требований безопасности, объект доступен для маломобильных посетителей и для пассажиров с детьми. Его возможности уже оценили первые пассажиры, которые вылетали сегодня рейсом авиакомпании «КрасАвиа» в Красноярск.Аэропорт Ванавара работает с 1948 года, он связывает населенный пункт с краевым центром и малыми селами Эвенкии. С начала 2026 года авиагавань обслужила 2,4 тыс. пассажиров, в целом за прошлый год — почти 11 тыс.

Помимо пассажирских и грузовых перевозок, выполняются санитарные рейсы для оказания срочной медицинской помощи, перевозка детей из малых сел в интернаты, доставка продовольствия в отдаленные села.В 2019 году аэропорт Ванавара вошел в состав ФКП «Аэропорты Красноярья». За это время удалось провести текущий ремонт аэродрома, частично восстановить периметровое ограждение, смонтировать блок-модули КПП и гаража для спецавтотранспорта, приобрести 13 единиц новой спецавтотехники.Обновление инфраструктуры аэропорта продолжится до конца 2030 года в рамках федпроекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта», который финансируется за счет надбавки к сборам за аэронавигационное обслуживание. В планах — капитальный ремонт аэродрома, монтаж склада и замена светосигнального оборудования.Новый модульный аэровокзал стал восьмым по счету в структуре предприятия.