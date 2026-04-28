Росатом впервые поставил промышленный 3D-принтер в дальнее зарубежье: в Индию отправился RusBeam 2800. Оборудование уже прошло приемочные испытания и введено в эксплуатацию на крупной производственной площадке. Принтер будет использоваться для выпуска деталей для космической и аэрокосмической отрасли.

RusBeam 2800 работает по технологии электронно-лучевой наплавки металлической проволоки в вакууме. Установка позволяет изготавливать крупногабаритные заготовки высотой до 2,8 метра и массой до 4 тонн, включая сложные по геометрии детали. По данным Росатома, скорость печати достигает 50 мм/с, а изделие весом 50 кг можно получить примерно за 5 часов.

Отдельно подчеркивается, что для индийского заказчика было разработано специальное программное обеспечение для управления системой.

В перспективе установка может помочь в производстве конструкций для будущих национальных космических проектов, включая корабль «Гаганьян», станции «Бхаратия Антарикш» и миссии «Чандраян».