Зерновой терминал КСК в Новороссийске (входит в «ДелоПортс», стивидорный холдинг Группы компаний «Дело») ввел в эксплуатацию судоразгрузочную машину, которая позволит принимать экспортные зерновые грузы с судов класса «река-море» с последующей перевалкой в океанские балкеры. Ранее терминал разгружал зерно только с автомобильного и железнодорожного транспорта.

Мощность судоразгрузочной машины составляет 400 тонн в час.

Новая схема работы предусматривает доставку партий зерна малотоннажным флотом из портов Волго-Донского и Азово-Черноморского бассейнов с последующей перевалкой через КСК на океанские балкеры. Развитие маршрута «внутренние водные пути — Новороссийск (КСК) — океанские суда» позволяет перераспределить часть грузопотока с загруженных в южном направлении железной и автомобильных дорог на внутренний водный транспорт и каботаж, а также снизить зависимость от рейдовой перевалки в районе порта Кавказ и увеличить спрос на флот класса «река-море».

«Мы формируем дополнительный устойчивый канал поставок на ключевое для экспорта зерна южное направление. Запуск нового сервиса призван расширить возможности наших клиентов и снизить нагрузку на инфраструктуру региона, в том числе в пиковый сезон. Мы неизменно стремимся укреплять позиции КСК как лидера зерновой перевалки в России», — отметил генеральный директор «ДелоПортс» Игорь Яковенко.

Кроме того, запуск разгрузки судов класса «река-море» отвечает одной из целей «Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года» — перераспределение части грузопотоков с наземных видов транспорта на внутренний водный транспорт для обеспечения сбалансированного развития транспортной системы.

Группа компаний «Дело» (ГК «Дело», Группа) — российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. Компании Группы обеспечивают доставку грузов на всех этапах мультимодальной транспортной цепочки как во внутрироссийском, так и в международном сообщении. В составе Группы 7 морских и 46 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов — 3,5 млн ДФЭ и 10,5 млн тонн зерна в год, наземных терминалов — 3,6 млн ДФЭ в год. Группа управляет парком из 40 тыс. фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 220 тыс. ДФЭ, а также собственным флотом.

КСК — глубоководный зерновой терминал ГК «Дело» в Новороссийске, является крупнейшим морским терминалом и рекордсменом по объемам перевалки в России. Построенный ГК «Дело» с нуля, осуществляет перевалку зерна с 2007 года. Пропускная способность терминала составляет 10,5 млн тонн в год.