16 мая дан старт работе Научно-исследовательского испытательного центра «Искра-Волга ». Объект создан на базе одноименного технопарка в Зеленодольске и предназначен для тестирования силовой кабельной арматуры, трансформаторов, коммутационных аппаратов, изоляторов и другой высоковольтной инфраструктуры.

Центр позволяет быстро проводить испытания и продвигать результаты научных исследований в промышленное производство. Этот процесс здесь сокращен до минимума. Поэтому выпускаемая здесь продукция несомненно будет экономически эффективной и конкурентоспособной и будет пользоваться огромным спросом на территории Российской Федерации. Производственная площадка может конкурировать со всеми крупнейшими мировыми производителями, а по многим позициям их превзойдет.

Открытие НИИЦ «Искра-Волга» превращает технопарк в полностью замкнутый промышленный кластер: теперь исследования, разработка, испытания и серийное производство электротехнического оборудования сосредоточены на одной площадке в Татарстане. Такая экосистема позволяет резидентам вести проекты под ключ, от инженерных расчетов и опытных испытаний до серийного выпуска готовых изделий.

«НИИЦ „Искра-Волга“ расширяет испытательные возможности для производителей электротехники на напряжение от 0,4 до 500 кВ, — отметил Дмитрий Морозов, руководитель ИЛ НИИЦ „Искра-Волга“, — а также создает исследовательский потенциал для новых систем и оборудования с целью укрепления научного суверенитета России».

