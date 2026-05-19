Завод «Конкордия» в Дмитровском муниципальном округе запустил производство линейки специализированных электромобилей «Урбис» для нужд правоохранительных органов. Машины предназначены для работы полиции при обеспечении массовых мероприятий в мегаполисах — лёгкие и манёвренные.

Первые образцы патрульных электрокаров уже направлены на госиспытания. После их завершения завод готов выйти на объём до 300 спецмашин в год, а мощности площадки позволяют нарастить эту цифру.

Ключевые преимущества новой модели — доступная цена и инженерное решение, позволяющее быстро заменять аккумулятор. Предприятие специализируется на выпуске электробусов, гольфкаров и коммунальной техники. Продукция уже поставляется для Минобороны, частным и корпоративным клиентам по всей России, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки МО.

Параллельно завод продолжает выпуск флагманской линейки коммунальных электромобилей «Апекс» — поливомоечных и подметальных машин, которые пользуются спросом у городских служб Москвы и промышленных предприятий других крупных городов.