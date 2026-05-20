Российская компания «СиСорт», производитель фотосепараторов и транспортного оборудования, отгрузила первый семенной комплекс заказчику. Это новое направление компании, которое она с недавних пор выводит на рынок. В состав семенного комплекса вошли фотосепаратор «СмартСорт», а также 28 единиц транспортного оборудования собственного производства — транспортеры, конвейеры и нории. Стоимость линии составила 47 миллионов рублей. Заказчик — семеноводческое хозяйство, работающее с продовольственной чечевицей, а также с семенами кукурузы, чечевицы, сои, пшеницы и гороха.

«Клиент попросил нас уложиться в сжатые сроки, и мы сделали комплекс за 90 календарных дней. Линия уже запущена и работает. Комплекс позволяет заказчику самому готовить качественные семена для посева, выбирать зерновки с максимальной энергией прорастания», — рассказал коммерческий директор компании «СиСорт» Сергей Степанов.

Подготовка семян — технология с вековой историей. За последние 120-140 лет в мире сформировался устойчивый подход: семена всегда готовили, основываясь на их геометрических свойствах — длине, толщине и ширине. Сначала появились воздушно-решетные машины, которые пропускают семена через решета, отделяя крупный и мелкий сор. Затем изобрели триерный блок — машину, сортирующую семена по длине. Позже добавились пневмосортировальные столы, разделяющие семена по удельному весу. И только в двухтысячных годах на сцену вышел фотосепаратор, который сортирует продукцию по цвету и другим признакам.

«Фотосепаратор долгое время рассматривался как финишная машина, его практически не применяли на зерновых, только на специфических культурах вроде сои, гороха или рапса, где очевидны цветовые дефекты», — отметил Сергей Степанов.

Классическая семенная линия включала две решетные машины (первичной и тонкой очистки), триерный блок, пневмостол и фотосепаратор в самом конце.

«У этой схемы есть два недостатка: высокая зависимость от человеческого фактора при настройке решет и триеров, а также невозможность удалить семена со скрытыми дефектами — пораженные головней или другими болезнями, внешне не отличимые от здоровых», — подчеркнул коммерческий директор.

Исследования российских ученых показывают, что до 40 процентов семян, попадающих на высев, травмированы при обмолоте комбайном и при транспортировке между многочисленными машинами линии.

Специалисты компании «СиСорт» изучили ситуацию и пришли к выводу, что классическую четырехзвенную цепочку можно и нужно сокращать. Современные фотосепараторы способны взять на себя функции сразу нескольких машин, при этом качество сортировки не снижается, а в ряде случаев даже повышается за счет работы с каждым отдельным зерном.

«Мы пришли к новой философии подготовки семян. Вместо машины тонкой очистки, триерного блока и финишного фотосепаратора мы ставим фотосепаратор с функцией когнитивной сортировки. Он одновременно работает по цвету, форме, качеству поверхности и по скрытым дефектам, которые видны на просвет», — рассказал Сергей Степанов.

В обновленной концепции, которую в компании называют семенным комплексом «Исток», сохраняется только первая решетная машина для первичной очистки: с поля поступают камни и крупный сор. Фотосепаратор забирает на себя весь объем работы по удалению дефектных семян. На выходе с него на пневмостол подаются уже идеально подготовленные зерна, которые нужно только разделить по весу. Это повышает эффективность работы пневмостола и увеличивает выход качественных семян. Финальная фракция — самые тяжелые семена с максимальным потенциалом урожайности, с максимальной энергией прорастания.

«Качество подготовки семян способно повысить урожайность до 20-25 процентов при одном и том же сорте. При текущей стоимости линии фермер с пятью тысячами гектаров окупает комплекс за один сезон, а со второго сезона получает прибыль за счет прибавки урожая», — отметил Сергей Степанов.

Семенной комплекс «СиСорт» рассчитан на фермеров, у которых нет ресурсов строить крупный семенной завод. Оборудование поставляется в почти собранном виде. Клиенту требуется лишь подготовить бетонную площадку без специального фундамента и помещение высотой от пяти метров. Если высота меньше, компания готова применить конвейеры другой конструкции.

В компании уверяют, что все оборудование в комплексе «Исток» максимально понятно для пользователя. Разработчики «СиСорт» сделали так, что провести настройку можно, не имея глубоких технических знаний.

«Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает возможность работы низкоквалифицированного персонала с высокоинтеллектуальной системой. Кроме того, при необходимости наши инженеры подключаются к оборудованию удаленно и проводят все необходимые настройки», — добавил Сергей Степанов.

По словам коммерческого директора, приобретение нового семенного комплекса рассматривают фермеры из разных регионов России. В условиях, когда перед Россией стоит задача обеспечения продовольственной безопасности, способность самостоятельно готовить качественные семена становится особенно важной.

Российская компания «СиСорт» занимается разработкой и производством оборудования для сортировки и транспортировки сыпучих продуктов. Основной продукцией являются фотосепараторы, предназначенные для очистки зерна, семян и других культур. Предприятие имеет завод в Барнауле и подразделения в Краснодаре, Самаре, Воронеже и Новосибирске. Фотосепараторы «СиСорт» работают во всех регионах России и 33 странах мира.