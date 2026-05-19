Видео первого полёта двухместного Су-57Д
В Сети появилось видео первого полета прототипа российского двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Кадры опубликовала корпорация «Ростех».
Машину поднял в небо Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан.
Вылет прошел штатно в соответствии с условиями поставленного задания.
На опубликованных кадрах видно, как Су-57 взлетает и набирает высоту. Затем борт приземляется на взлетно-посадочную полосу, выпускает тормозной парашют и следует по рулежной дорожке к месту стоянки.
В ролике также виден пилотировавший машину Богдан.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 8