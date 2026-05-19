2 дня назад
Видео первого полёта двухместного Су-57Д

В Сети появилось видео первого полета прототипа российского двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Кадры опубликовала корпорация «Ростех».

Машину поднял в небо Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан.

Вылет прошел штатно в соответствии с условиями поставленного задания.

На опубликованных кадрах видно, как Су-57 взлетает и набирает высоту. Затем борт приземляется на взлетно-посадочную полосу, выпускает тормозной парашют и следует по рулежной дорожке к месту стоянки.

В ролике также виден пилотировавший машину Богдан.

Источник: rg.ru

  • Kolyda Kolyda20.05.26 11:51:14

    Интересно где его собирали и осуществили первый полет? На Комсомольск на Амуре окружающий пейзаж что-то не похож.

    • Нет аватара alexm21.05.26 16:51:10

      С полосы в подмосковном Жуковском взлетел прототип спарки Су-57Д. Для размещения второго кресла пришлось удлинить носовую часть и урезать отсек для вооружения. После Китая с его Chengdu J-20S Россия становится второй страной в мире, у которой есть двухместный истребитель пятого поколения.

      • Kolyda Kolyda21.05.26 16:56:59
        С полосы в подмосковном Жуковском взлетел прототип спарки Су-57Д


        Обычно это с заводской ВПП производится. Почему я удивился, что на Комсомольск не похоже, слишком всё ровное/плоское вокруг

        … Россия становится второй страной в мире, у которой есть двухместный истребитель пятого поколения.


        Ну это пока именно прототип, до серийной машины еще работать и работать.

        • Е.Юрий Е.Юрий21.05.26 23:07:29
          Ну это пока именно прототип, до серийной машины еще работать и работать

          Самолет серийный. Внесенные изменения не влияют на силовую конструкцию, при условии соблюдения веса и центровки. Аэродинамика также изменена незначительно. Прямые аналоги — Су- 27 и Су-27МКИ.

          • Kolyda Kolyda21.05.26 23:17:57
            Внесенные изменения не влияют на силовую конструкцию…


            На что они там влияют это могут знать только конструктора. К примеру для второго пилота потребуется своя катапульта, своё бронирование рабочего места, свой агрегат производства кислорода и т. п., о чём мы даже догадываться не можем. Объем комплекса испытаний наверняка тоже измениться. Так что отнюдь не завтра начнут их серийный выпуск.

            • Е.Юрий Е.Юрий22.05.26 01:27:27
              Объем комплекса испытаний наверняка тоже измениться. Так что отнюдь не завтра начнут их серийный выпуск.


              Возможно этому самолёту и не понадобится большая серия. То, что вы описали закладывалось инженерами ещё при проектировании самого проекта ПАКФА, воплощено сегодня. С точки зрения доводки я бы отметил не столько аэродинамику и конструктив, а управление вооружением, взаимодействие с беспилотными системами и управление в сетевой инфраструктуре — собственно для этого и нужен второй пилот. Сам летчик испытатель герой России Сергей Богдан в интервью отметил, что поведение самолёта не отличается от одноместного, да собственно у них отличия не большие. Поэтому эта модификация, которая безусловно требует доводки, в основной массе серийный самолёт. Для Индии в свое время также делали Су-27 МКИ — на готовую серийную платформу навесили сдвоенную кабину и другую авионику.

              • Нет аватара alexm22.05.26 11:25:10

                Да там не только Индия, но и Алжир ждет эту машину. Ну и кроме своего основного назначения спарка — это хороший учебный самолет для машин такого класса!!!

  • Е.Юрий Е.Юрий21.05.26 23:27:26

    Красавец! В Добрый путь.

