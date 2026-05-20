На Урале запустили производство стальных штамповок для двигателей тепловозов
Корпорация ВСМПО-АВИСМА впервые изготовила крупногабаритную стальную штампованную заготовку коленчатого вала для дизельных двигателей большой мощности — деталь, которая используется в двигателях тепловозов и судов.
До сегодняшнего дня такие изделия закупались исключительно за рубежом. Теперь технология полностью локализована — причём на оборудовании, аналоги которому есть лишь у единичных предприятий мира. Ключевой элемент производства — вертикальный гидравлический пресс усилием 75 тысяч тонн, который позволяет создавать детали длиной до 6 метров с точностью перемещения траверсы 0,1 мм — преимущество, открывающее Корпорации доступ к новым рынкам и масштабным заказам.
Событие состоялось 19 мая на производственной площадке в Верхней Салде в присутствии представителей Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Свердловской области иГосударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Проект реализован при поддержке Минпромторга РФ и крупнейшего производителя железнодорожного транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения в России в рамках программы импортозамещения и укреплению технологического суверенитета.
В рамках данного проекта специалисты ВСМПО-АВИСМА разработали и внедрили инновационную технологию однопереходной горячей объёмной штамповки на гидравлическом прессе. Главное преимущество — заготовка изготавливается за один подход и по конфигурации максимально приближена к готовой детали. Это существенно сокращает трудоёмкость дальнейшей обработки и исключает поэтапную высадку каждого звена коленвала, традиционную для подобных производств.
Внедрение современной технологии — значимый шаг в развитии отечественного двигателестроения, гарантирующий независимость страны от зарубежных поставок аналогичных изделий и укрепление технологического суверенитета России. Изготовленные заготовки будут переданы на предприятия заказчикам для входного контроля и последующей механической обработки.
