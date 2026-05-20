На Урале запустили производство стальных штамповок для двигателей тепловозов

Корпорация ВСМПО-АВИСМА впервые изготовила крупногабаритную стальную штампованную заготовку коленчатого вала для дизельных двигателей большой мощности — деталь, которая используется в двигателях тепловозов и судов.

До сегодняшнего дня такие изделия закупались исключительно за рубежом. Теперь технология полностью локализована — причём на оборудовании, аналоги которому есть лишь у единичных предприятий мира. Ключевой элемент производства — вертикальный гидравлический пресс усилием 75 тысяч тонн, который позволяет создавать детали длиной до 6 метров с точностью перемещения траверсы 0,1 мм — преимущество, открывающее Корпорации доступ к новым рынкам и масштабным заказам.

Событие состоялось 19 мая на производственной площадке в Верхней Салде в присутствии представителей Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Свердловской области иГосударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Проект реализован при поддержке Минпромторга РФ и крупнейшего производителя железнодорожного транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения в России в рамках программы импортозамещения и укреплению технологического суверенитета.

В рамках данного проекта специалисты ВСМПО-АВИСМА разработали и внедрили инновационную технологию однопереходной горячей объёмной штамповки на гидравлическом прессе. Главное преимущество — заготовка изготавливается за один подход и по конфигурации максимально приближена к готовой детали. Это существенно сокращает трудоёмкость дальнейшей обработки и исключает поэтапную высадку каждого звена коленвала, традиционную для подобных производств.

Внедрение современной технологии — значимый шаг в развитии отечественного двигателестроения, гарантирующий независимость страны от зарубежных поставок аналогичных изделий и укрепление технологического суверенитета России. Изготовленные заготовки будут переданы на предприятия заказчикам для входного контроля и последующей механической обработки.

Источник: vsmpo.ru

  • Владимир Козлов Владимир Козлов20.05.26 16:36:33

    Мощнейшая новость!

  • Нет аватара omap21.05.26 14:55:07

    Ничего не понял, почему на прессе написано НКМЗ? Это же Новокраматорский машиностроительный завод.

    • Нет аватара Лес22.05.26 02:39:54

      Да, НКМЗ это Новокраматорский машиностроительный завод. Гениально.    

      • Нет аватара omap22.05.26 05:36:27

        Прошу прощения, от вашего комментария яснее не стало. В статье 6 фотографий, на двух из них изображён украинский пресс Новокраматорского машиностроительного завода, на трёх из них изображен немецкий ковочный манипулятор Glama GGM 60. Однако подаётся всё как великая победа корпорации ВСМПО-АВИСМА и вообще России.
        Особенно удивительно читать про

        укрепление технологического суверенитета России


        глядя на украинские (!) станки и немецкую технику.

        • Нет аватара Amrit17200222.05.26 07:10:03

          The equipment was produced during Soviet era(1950s — 60s), also Glama equipment was purchased quite earlier, probably 10-25 years ago.
          The sovereignty they talk about is the production of the forged steel crankshaft for medium speed engines, and judging by the mentioned length allowed on the equipment, it is not for D49 engine only, but mainly for D500 engines which are larger.
          Also for D49 and most other medium speed Russian engines, there already exists a facility for production of such forged crankshafts at Uralskaya Kuznitsa in Chebarkul, which has been producing such forged crankshafts since early 2010s, upto 3m in length, sufficient for the largest D49 engine, the 16D49.

        • Николай Сырбу Николай Сырбу22.05.26 07:35:26

          Когда этот пресс поставили, Ураина ещё не существовала как отдельное государство. Это было во времена СССР. Так что восклицательный знак после слова «Украина» неуместен. В рамках модернизации производственных мощностей и требований некоторых заказчиков, в России не было подходящего оборудования, по этому в Германии и закупили Glama. Можно подумать, сейчас Украина все строит только за станках собственного производства… К слову даже ПК формата х86 не на Украине, не в России не производят. Хотя в России есть производства микроэлектроники.

          • Нет аватара Amrit17200222.05.26 07:54:44

            Ryazan’s Tyazhpressmash produces equipment, in load capacity upto 30 tons, much greater than the Glama machine above.
            x86 processors are largely produced in East Asia, an instruction architecture as such to be specific, Russia produces its own CISC architectures(Elbrus, Komdiv and more)

            • Нет аватара alexm22.05.26 12:19:58

              Интересно.

          • Нет аватара omap22.05.26 16:50:17
            Когда этот пресс поставили, Ураина ещё не существовала как отдельное государство.


            Хм, да действительно. Сейчас погуглил и выяснилось, что этот пресс под названием ПВ75 запущен аж в 1961 году. Говорят всего было сделано 3 таких пресса, 2 работают в России и один как ни странно во Франции, причём очень активно (вот фотография этого пресса с сайта французской Aubert & Duval).

  • Нет аватара alexm22.05.26 12:19:24

    Ну начали делать и хорошо, рабочий момент. Оборудование ещё из Союза, ну что поделать, если другого нет. Главное-подтянуть штаны и идти вперед! Наращивать объем и совершенствую технологическое оборудование. Если просто ждать- потеряем только время. Время сейчас- главная ценность!

