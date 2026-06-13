В 10 раз быстрее человека: В России появилась своя система компьютерного зрения для скоростных маломерных судов © tehnoomsk.ru

Российская компания «Флаймар» (Flymar) 11 июня 2026 года сообщила о создании собственной системы компьютерного зрения для использования на скоростных маломерных судах. Новая отечественная разработка распознает объекты на воде на расстоянии до 300 метров, а скорость ее реакции в 10 раз выше, чем у человека.

По информации представителей компании-разработчика, новый программно-аппаратный комплекс включает в себя: лидар, высокочувствительные камеры (включая тепловизионные), инерциально-навигационную систему (гироскоп + акселерометр + цифровой компас). Все сенсоры размещены в водонепроницаемом корпусе и устанавливаются на судно единым модулем. Также в состав входит вычислитель с предустановленными нейронными сетями, отвечающий требованиям для использования в водной среде: не боится воды, вибрации, высоких температур. По нейронным сетям приводится интересный факт: Первичные данные для их обучения были собраны командой «Флаймар» в навигационный сезон 2025 году в Санкт-Петербурге. В 2026 году компания продолжит работу по сбору данных, в том числе в сложных навигационных условиях: ночное время, туман, дождь, стесненные навигационные условия.

На что способна такая российская система компьютерного зрения для скоростных маломерных судов? Оборудование распознает объекты на воде на расстоянии до 300 метров, а скорость ее реакции в 10 раз выше, чем у человека. Для маломерных судов длиной до 20 метров этот диапазон соответствует практическому ориентиру безопасного маневрирования. При полной скорости судно должно иметь возможность остановиться на расстоянии порядка 15 длин корпуса. Обзор до 300 метров вперёд днём и ночью обеспечивает достаточный запас времени для принятия решений и выполнения маневров уклонения. Система позволяет анализировать ситуацию перед судном, распознавать объекты на воде в условиях любой видимости в любое время суток и выдавать рекомендации для маневра, уклонения, остановки или корректировки маршрута для повышения безопасности движения. Она также упрощает маневры в узких каналах, проходы в маринах и швартовку судов.

Основным преимуществом программно-аппаратного комплекса авторы разработки называют его скорость реакции. На собственных автономных судах компании «Флаймар» новинка позволяет внедрить функцию автоматизированной экстренной остановки и маневрирования при выявлении особой опасности. Также сообщается, что система может и передавать данные на дополнительный экран, и накладываться на существующие картографические навигационные системы, используемые на водном транспорте, а также транслировать информацию другим судам или центрам принятия решений.

Иван Захаров, использованы фото компании «Флаймар» (Flymar)