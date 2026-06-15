Дроны-перехватчики с нейросетевым наведением: «Швабе» разработал комплекс для охраны акваторий
Холдинг «Швабе» (входит в Ростех) разработал комплекс для защиты морских зон от беспилотников. Система наводит на дроны противника перехватчики, работая в автоматическом режиме. Решение подходит для охраны прибрежной инфраструктуры.
В состав комплекса входят наземная оптико-электронная станция, дроны-перехватчики и рабочее место оператора. Изображение с камер выводится на монитор, оператор принимает решение о поражении и запускает перехватчик. Дрон выводится в район цели по командам станции, а на финальном участке наводится на неё с помощью нейросетевых алгоритмов.
«Защита акваторий и прибрежной полосы в условиях постоянного изменения характера угроз объектам критической инфраструктуры в том числе требует новых подходов к их охране. В приоритете — раннее обнаружение и быстрое распознавание объектов, дающее возможность оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку. В этой связи наш холдинг активно совершенствует оптико-электронные приборы и системы, внедряя в их работу технологии искусственного интеллекта», — рассказал об особенностях разработки генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.
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