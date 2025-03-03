«Швабе» направил в регионы России и Казахстан свыше 2 200 светофоров

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Уральский оптико-механический завод имени Яламова (УОМЗ), входящий в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех, в 2024 году осуществил поставки светофоров для дорожной инфраструктуры Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Магаданской и Свердловской областей. Также продукция была отправлена в города Казахстана — Костанай, Павлодар, Усть-Каменогорск и Актобе. Всего за прошедший год предприятие реализовало 2 211 светофоров.

В рамках поставок были предоставлены современные модели, которые могут быть интегрированы в системы «Умного города». Среди них — модульные светофоры ДС7 Нео и ДС10. Эти устройства не только регулируют транспортные и пешеходные потоки, но и могут быть оснащены дополнительными функциями, такими как видеомониторинг, в зависимости от требований заказчика.

«Наши светофоры обеспечивают безопасность на дорогах благодаря высокой контрастности сигналов, низкому энергопотреблению и минимизации фантом-эффекта, когда у водителей возникает иллюзия одновременного включения всех сигналов светофора. Устройства активно используются во многих городах России и пользуются спросом за рубежом. Только в прошлом году мы поставили 717 светофоров в российские регионы и 1 494 — в Казахстан. За последние три года общий объем поставок превысил восемь тысяч устройств», — подчеркнул заместитель генерального директора «Швабе» Лев Борисов.

С 2022 по 2024 год светофоры УОМЗ были установлены в Москве, Хабаровске, Красноярске, Магадане, Тюмени, Казани, Ростове-на-Дону, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Республике Татарстан и других регионах России. Кроме того, продукция предприятия поставлялась в Казахстан и Киргизию.

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