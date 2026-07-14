НИИ электронной техники (входит в Группу компаний «Элемент», MOEX: ELMT) начал серийные поставки 32-разрядных микроконтроллеров К1921ВГ015 на базе открытой архитектуры RISC-V российским производителям электроники. Микросхемы могут применяться в измерительных приборах, счетчиках газа и электроэнергии, системах промышленной автоматизации, медицинской технике и других энергоэффективных встраиваемых устройствах. Поставки стали следующим этапом развития продукта после освоения серийного выпуска и запуска технологического участка по корпусированию микросхем. В феврале 2025 года на площадке НИИЭТ была выпущена первая серийная партия микросхем в пластиковых корпусах. Корпусирование изделий выполняется на собственном технологическом участке института.

За год работы суммарный объем выпуска технологического участка составил около 1,5 млн изделий. Проектная мощность линии достигает 10 млн изделий в год. К1921ВГ015 — флагманский 32-разрядный ультранизкопотребляющий микроконтроллер НИИЭТ на базе открытой архитектуры RISC-V. Он предназначен для энергоэффективных встраиваемых устройств и может использоваться в системах учета ресурсов, средствах измерения, промышленной автоматизации, медицинской технике и других прикладных решениях. Микросхема включена в единый реестр российской радиоэлектронной продукции в соответствии с постановлениями Правительства РФ № 719 и № 878.

«В новых проектах по разработке отечественных микроконтроллеров НИИЭТ переходит на использование вычислительных ядер архитектуры RISC-V. Ее открытая, модульная и масштабируемая структура позволяет создавать решения под конкретные задачи — от низкопотребляющих контроллеров датчиков и приборов учета до устройств граничных вычислений, сетевого оборудования и многоядерных процессоров. Такой подход помогает развивать линейку продуктов на единой технологической основе, с общими инструментами разработки, инженерной и образовательной поддержкой», — отметил Иван Фефилов, советник генерального директора НИИЭТ.

Серийное производство отечественных микроконтроллеров на RISC-V формирует практическую основу для развития открытой процессорной архитектуры в России. Ее широкое применение требует доступной элементной базы, средств разработки и отладки, программного обеспечения, инженерных компетенций и отраслевых сценариев внедрения.

Эти направления развивает Российский Альянс RISC-V, объединяющий разработчиков вычислительной техники и программного обеспечения, производителей микроэлектроники, университеты и научные организации. В число учредителей Альянса входят YADRO, Baikal Electronics, Syntacore, Группа Астра, «Новатор» и НИУ МИЭТ. В экосистеме Альянса микроконтроллеры на базе RISC-V развивают несколько участников: наряду с НИИЭТ, «Байкал Электроникс» выпускает серийный 32-разрядный микроконтроллер Baikal-U (BE-U1000) для промышленной автоматизации, робототехники, приборов учета, устройств ввода-вывода и решений для интернета вещей.

«Серийные поставки российских микроконтроллеров на RISC-V показывают, что архитектура уже становится основой для прикладных микроэлектронных решений. Следующий этап — развитие среды вокруг самих изделий: программных и отладочных инструментов, образовательных программ, отраслевых требований и готовых сценариев применения. Альянс объединяет участников рынка для решения этих задач и формирования условий, при которых разработчики и производители электроники смогут системно использовать RISC-V в своих продуктах», — отметила Татьяна Сорокина, исполнительный директор Российского Альянса RISC-V.

Участники Альянса работают над технологическими, индустриальными, образовательными и правовыми вопросами развития открытой процессорной архитектуры в России.