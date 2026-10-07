Больницы Красноярского края получили 19 новых автомобилей
Готовы к отправке в больницы края 19 новых машин. Еще 20 автомобилей поступят до конца года.
Помимо Красноярска скорые получат Канская, Ачинская, Минусинская и Лесосибирская межрайонные больницы и Саянская районная. Также новая техника распределена в Березовскую районную больницу, в Абанский, Ужурский, Иланско-Нижнеингашский, Идринско-Краснотуранский, Большемуртинско-Сухобузимский, Балахтинско-Новосёловский, Манско-Уярский, Ачинский, Ирбейско-Саянский, Енисейский, Казачинско-Пировский, Дзержинско-Тасеевский, Каратузский, Емельяновский и Шарыповский округа.
Каждый автомобиль оснащён необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи в пути.
Всего в этом году для первичного звена здравоохранения края приобрели 77 единиц легкового и специализированного транспорта. В критической ситуации важна каждая минута, современная техника помогает врачам успевать вовремя и спасать жизни.
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