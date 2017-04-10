В новой Москве открыли детский сад на 220 мест

Детский сад «101 далматинец» открыли в поселке Коммунарка в новой Москве. Объем инвестиций составил 325 млн рублей.

Трехэтажная постройка вошла в состав образовательного комплекса № 2070, одного из самых больших в Новой Москве. Детский сад площадью более 4,9 тысячи квадратных метров построен по индивидуальному проекту в форме кувшинки, каждый лепесток которой — это отдельная зона: игровые комнаты, спальни, душевые, спортзал, бассейн, актовый зал.

У сада уникальная по своим размерам и оборудованию прогулочная зона. Достаточно сказать, что на территории разместились 13 больших крытых веранд, каждая из которых вмещает группу до 25 человек.

Это первый инвесторский детский сад, построенный в этом году в Новой Москве. Всего ожидается ввод шести дошкольных учреждений, возведенных на средства частного бизнеса, и еще столько же построит город. За 4,5 года инвесторы на территории «новой» Москвы уже ввели в эксплуатацию 24 детских сада.

http://moscowbig.ru/news/...matincami/2017-01-20-4121