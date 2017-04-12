Россию и Китай связал новый железнодорожный маршрут



логистический центр в Ворсино

11 апреля первый грузовой железнодорожный состав отправился из китайского Дунгуаня в логистический центр в Ворсино Калужской области. Расстояние в 11 тыс. км поезд преодолеет всего за 15 дней, что более чем на 1,5 месяца быстрее доставки по морю.

Торжественную церемонию, посвященную запуску железнодорожного сообщения Дунгуань-Ворсино, посетил ряд высокопоставленных чиновников китайской провинции Гуандун, пишет «Наньцзао жибао».

«Запуск поезда по новому маршруту — это еще один ключевой этап процесса реализации проекта „Один пояс, один путь“. Китайско-российские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, торговый оборот между нашими странами неуклонно растет, а это значит, что Китаю и России нужны новые способы оперативной доставки грузов», — отметил в ходе своего выступления вице-губернатор провинции Гуандун.По данным китайской стороны, торговля между провинцией Гуандун и Россией находится на подъеме.

Торговый оборот между китайской провинцией и РФ в 2016 году составил 37,26 млрд юаней ($5,4 млрд), что на 2,1% больше по сравнению с 2015 годом.По итогам первых двух месяцев 2017 года торговый оборот продемонстрировал рост в 27,2% и составил 6,37 млрд юаней.