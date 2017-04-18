«Калашников» создал карабин для соревнований по практической стрельбе

По специальному заказу сборной России по практической стрельбе к Чемпионату Мира Концерн «Калашников» разработал и выпустил карабин с ручной перезарядкой KSZ-223. Карабины были выпущены ограниченной серией, специально для стрелков сборной России.

Карабин создан на базе самозарядного карабина Сайга МК 223 и предназначен для участия в соревнованиях по практической стрельбе (IPSC) в классах карабинов с ручной перезарядкой.

Новое оружие сохранило традиционную компоновку карабинов Сайга и использует магазины от «обычных» карабинов Сайга МК 223. Помимо эргономичного подвижного цевья перезарядку карабина можно осуществлять и при помощи двусторонней рукоятки на затворной раме, что может быть удобно при стрельбе из положения лежа, с упором магазина в грунт. Крышка ствольной коробки карабина имеет шарнирное крепление и специальную защелку, что обеспечивает устойчивое и повторимое положение оптических или коллиматорных прицелов, устанавливаемых на закрепленную на крышке планку Пикатини. Карабин оснащен развитым приемником магазина, существенно упрощающим и ускоряющим его присоединение, а также увеличенной защелкой магазина. Предохранитель оснащен удобной площадкой под указательный палец, что в сочетании с новой эргономичной пистолетной рукояткой позволяет удобно включать и выключать предохранитель, не меняя хвата руки, удерживающей пистолетную рукоятку.

Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина пройдет с 25 мая по 11 июня 2017 года в парке «Патриот» в крупнейшем в России стрелковом клубе, который открывает концерн «Калашников». В соревнованиях примут участие 850 лучших стрелков из 45 стран. Проведение чемпионата мира по практической стрельбе из карабина 2017 года было доверено российскому отделению Международной конфедерации практической стрельбы в 2013 году на 37-й генеральной ассамблее, на которой Россия была единогласно избрана страной — хозяйкой этого турнира. За ходом чемпионата можно будет следить как вживую, на площадке, вмещающей до 20 тыс. зрителей, так и дистанционно в режиме прямой видео трансляции.