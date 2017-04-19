Начались испытания плавучего энергоблока «Академик Ломоносов»
В России начались комплексные испытания первой в мире плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов».
Балтийский завод анонсировал начало комплексных швартовых испытаний плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов». Будут проверенны основные характеристики уникального корабля, а так же соответствие заявленных производителем параметров. Об этом сообщает «Life».
Эксплуатироваться судно будет в городе-порте Певек, который находится в Чукотском автономном округе на берегу Восточно-Сибирского моря. Предполагается, что плавучая электростанция обеспечит потребности этого города в электроэнергии.
На судне «Академик Ломоносов» установлена энергетическая установка, состоящая из двух водо-водяных ядерных реакторов КЛТ-40С, совокупная мощность которых составляет 70 мегаватт энергии, которой хватит для полного обеспечения 6000 жителей города, близлежащих рудников и горно-обогатительных комбинатов. Планируется, что ПАТЭС сможет давать энергию Певеку вплоть до 2066 года.
Строительством судна занимается корпорация «Росатом». По словам разработчика, аналогов данного проекта в мире не существует.
Создание «Академика Ломоносова» находится на завершающий стадии. Планируется, что после завершения ходовых испытаний судно будет введено в эксплуатацию.
Длина ПАТЭС — 144 метров, ширина — 30 метров. Водоизмещение — 21,5 тысячи тонн. Особенностью плавучей электростанции является то, что она не имеет возможности самостоятельно передвигаться. До Певека «Академик Ломоносов» будет отбуксирован.
19.04.1706:52:49
19.04.1707:23:44 Шо, опять?