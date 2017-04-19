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Судостроение и судоходство

Начались испытания плавучего энергоблока «Академик Ломоносов»

В России начались комплексные испытания первой в мире плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов».

Балтийский завод анонсировал начало комплексных швартовых испытаний плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов». Будут проверенны основные характеристики уникального корабля, а так же соответствие заявленных производителем параметров. Об этом сообщает «Life».

Эксплуатироваться судно будет в городе-порте Певек, который находится в Чукотском автономном округе на берегу Восточно-Сибирского моря. Предполагается, что плавучая электростанция обеспечит потребности этого города в электроэнергии.

На судне «Академик Ломоносов» установлена энергетическая установка, состоящая из двух водо-водяных ядерных реакторов КЛТ-40С, совокупная мощность которых составляет 70 мегаватт энергии, которой хватит для полного обеспечения 6000 жителей города, близлежащих рудников и горно-обогатительных комбинатов. Планируется, что ПАТЭС сможет давать энергию Певеку вплоть до 2066 года.

Строительством судна занимается корпорация «Росатом». По словам разработчика, аналогов данного проекта в мире не существует.

Создание «Академика Ломоносова» находится на завершающий стадии. Планируется, что после завершения ходовых испытаний судно будет введено в эксплуатацию.

Длина ПАТЭС — 144 метров, ширина — 30 метров. Водоизмещение — 21,5 тысячи тонн. Особенностью плавучей электростанции является то, что она не имеет возможности самостоятельно передвигаться. До Певека «Академик Ломоносов» будет отбуксирован.

http://finobzor.ru/show-36028-aes-na-vode-nachalis-ispytaniya-plavuchego-energobloka-akademik-lomonosov.html

«Академик Ломоносов»
  • Нет аватара luboy
    19.04.1706:52:49

    Видимо таких станций больше не будут строить, разработан новый проект несамоходного судна с новыми реакторами РИТМ-200М ,по всем параметрам имеет лучшие характеристики, 2 блока по 50 МВт, это на 30 МВт повысит мощность, энергоресурс энергоблока вырастет в 3,7 раза, длина судна сократится почти на 30 метров, ширина на 5 метров, водоизмещение сократится на 9 тысяч тонн.

    Отредактировано: luboy~06:53 19.04.17
    #903654
  • A_SEVER A_SEVER
    19.04.1707:23:44

    Балтийский завод анонсировал начало комплексных швартовых испытаний плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов».
    Шо, опять?    
    1 июля 2016 года на Балтийском заводе начались швартовые испытания головного плавучего энергоблока АТЭС «Академик Ломоносов», в ходе которых будет проверена работоспособность и соответствие проектным характеристикам оборудования и систем энергоблока.
    sdelanounas.ru/blogs/79810

    #903657
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