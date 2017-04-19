В Красноярском крае ГК «Чистые луга» начала производство твердых сыров



руководитель холдинга «Чистые луга» Андрей Козиков

Группа компаний «Чистые луга» начала производство твердых сыров на балахтинском молокозаводе. Ранее в Красноярском крае этот вид молочной продукции практически не выпускался.

Всего готовятся к выпуску 6 сортов красноярского сыра: Российский, Витязь, Советский, Пошехонский, Голландский и Маасдам.

«О производстве твердого сыра мы задумались еще четыре года назад, то есть практически сразу же, как зашли на балахтинский молокозавод, -рассказал руководитель ГК „Чистые луга“ Андрей Козиков. — Более того, мы даже успели выпустить пробную партию продукта. Но ее качество нас не особенно устроило, прежде всего из-за качества сырья. Два года спустя мы вернулись к этой теме. Чтобы начать выпуск, мы обновили оборудование — на это было потрачено 12 млн рублей. Нашли хорошего поставщика сырья: он готов обеспечивать нас 30 тоннами молока в сутки, причем качество этого молока соответствует самым высоким требованиям. Нашли и технологов. Специалистов по производству сыра в Красноярском крае почти нет, поэтому мы пригласили их из Краснодарского края. Четыре месяца они работали вместе с нами над рецептурой, технологией производства. Качество первой выпущенной партии твердого сыра нас полностью устроило».

Г-н Козиков рассчитывает, что на полную мощность новое производство выйдет примерно через год. За это время будет проведена модернизация его оборудования. Планируется, что ежесуточно на балахтинском молокозаводе будет выпускаться одна тонна твердого сыра.