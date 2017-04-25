АО «Далур» завершил строительно-монтажные работы в цехе попутного извлечения скандия

Начата пусконаладка опытно-промышленной установки. Первую партию готовой продукции — оксида скандия — планируется получить в июне 2017 г.

Проект попутного извлечения скандия из продуктивных растворов уранодобывающего предприятия реализуется на основании решения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». О наличии скандия на отрабатывающихся методом скважинного подземного выщелачивания урановых месторождениях в Курганской области было известно достаточно давно. На первом этапе реализации проекта в 2014 г. было подтверждено промышленное содержание редкоземельного элемента. Затем ведущие российские научные и проектные институты вместе со специалистами АО «Далур» и Уранового холдинга «АРМЗ» разрабатывали оптимальную технологию.

Проект «Создание высокотехнологичного производства алюмо-скандиевой лигатуры с использованием продуктов скважинного подземного выщелачивания урана» победил в конкурсе Министерства образования и науки Российской Федерации на право получения субсидии в рамках государственной программы «Развитие науки и технологий». Также проект поддержан Правительством Курганской области в рамках создания индустриального парка с использованием потенциала АО «Далур».

"Согласно разработке продуктивные растворы, в которых содержатся и уран, и скандий, с эксплуатационных блоков откачиваются погружными насосами и направляются на сорбционный передел. Вначале происходит сорбционное извлечение урана, затем раствор направляется для извлечения скандия. Были подобраны специальные сорбенты и способы их регенерации с целью получения концентрата скандия без примесей радионуклидов, железа и кремния. Экстракционная очистка поможет получить оксид скандия чистотой 99,9%", — рассказывает руководитель проекта «Скандий» АО «Далур» Валерий Смышляев.

Строительно-монтажные работы в имеющемся на промышленной площадке «Далура» здании начались в январе. За три месяца специалистами компании «Далспецстрой» выполнен полный комплекс работ по ремонту и подготовке помещений для размещения нестандартного оборудования. Оборудование опытно-промышленной установки, состоящей из сорбционных колонн, реакторов для приготовления растворов и осаждения, трубопроводов, электрического и насосного оборудования, фильтр-прессов и др., изготовлено на новосибирском заводе «Сибмашполимер», предприятиях Великобритании и Германии. После завершения пусконаладочных работ ежегодно планируется производить до 1,5 т. оксида скандия. Это сырье для производства 53 т. алюмоскандиевой лигатуры, применяющейся, в частности, в авиационной и космической промышленности. У холдинга уже есть договоренности о поставке готовой продукции с рядом компаний.