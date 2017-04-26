Мощность новосибирского суперкомпьютерного центра выросла после модернизации на 70%

Сибирский суперкомпьютерный центр СО РАН установил новый вычислительный кластер, благодаря чему его пиковая производительность выросла на 70% - до 197 терафлопс (197 трлн операций в секунду — прим. ТАСС). Как сообщил на открытии обновленного центра директор Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН Сергей Кабанихин, новые мощности позволят проводить вычисления для решения экологических проблем и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Мы решаем здесь задачи, связанные с моделированием космических процессов, дизайном лекарственных препаратов, разработкой катализаторов, синтезом нанокомпозитов. Увеличение мощности позволит работать над новыми проблемами — например, прогнозировать развитие паводка и наводнений. Также мы анализируем уровень загрязненности городского воздуха», — сказал Кабанихин.

Модернизация суперкомпьютера обошлась в 60 млн рублей. Деньги выделило Федеральное агентство научных организаций в 2016 году. Новосибирский центр работает совместно с Межведомственным суперкомпьютерным центром РАН в Москве. Их суммарная пиковая производительность после модернизации составляет более 1 петафлопс. В новосибирском центре установлено оборудование, произведенное российской компанией «РСК», которое, отмечают ученые, по ряду параметров превосходит многие зарубежные аналоги.

Сибирский суперкомпьютерный центр СО РАН был создан в 2001 году. Среди 192 пользователя центра — 24 академических института и шесть университетов, в том числе Институт катализа СО РАН и Институт цитологии и генетики СО РАН. Как сообщалось ранее, с помощью новосибирского суперкомпьютера была создана модель цунами и найден способ для определения его источника, а также разрабатывается дизайн лекарственного препарата от пока что неизлечимой болезни — бокового амиотрофического синдрома.