В Зеленодольске заложен третий пограничный сторожевой корабль проекта 22100 «Океан»
Сегодня на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» в Республике Татарстан заложен третий пограничный сторожевой корабль проекта 22100 «Океан». Строительство корабля началось ещё в 2015 году и сейчас он находится в сравнительно высокой степени готовности.
Проект нового ПСКРа разработан ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург) специально для Пограничной службы ФСБ России, корабль имеет большую автономностью и дальность плавания, а также комфортные условия для размещения экипажа. Наличие ледового класса Arc4 позволяет выполнять задачи, преодолевая лёд толщиной до 80 сантиметров.
Корабли нового проекта строятся для замены ПСКРов проектов 97П и 11351, имеющихся в составе Береговой охраны ФСБ России.
Серия:
Зав. № 111 — заложен
Зав. № 112 — заложен 15.06.15
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 2700 т.
Главные размерения: длина — 91.8 м, ширина — 14.8 м
Максимальная скорость хода: около 20 узлов
Дальность плавания: около 12000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 44 человека
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Внимание! Пост будет дополнен фото!
28.04.1711:19:56
28.04.1711:55:06