В Зеленодольске заложен третий пограничный сторожевой корабль проекта 22100 «Океан»

Сегодня на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» в Республике Татарстан заложен третий пограничный сторожевой корабль проекта 22100 «Океан». Строительство корабля началось ещё в 2015 году и сейчас он находится в сравнительно высокой степени готовности.

Проект нового ПСКРа разработан ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург) специально для Пограничной службы ФСБ России, корабль имеет большую автономностью и дальность плавания, а также комфортные условия для размещения экипажа. Наличие ледового класса Arc4 позволяет выполнять задачи, преодолевая лёд толщиной до 80 сантиметров.

Корабли нового проекта строятся для замены ПСКРов проектов 97П и 11351, имеющихся в составе Береговой охраны ФСБ России.

Серия:

Зав. № 111 — заложен 30.05.12 — спущен 21.05.14 — передан 15.12.16 — «Полярная звезда»

Зав. № 112 — заложен 15.06.15

Зав. № 113 — заложен 28.04.17

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 2700 т.

Главные размерения: длина — 91.8 м, ширина — 14.8 м

Максимальная скорость хода: около 20 узлов

Дальность плавания: около 12000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 44 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

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