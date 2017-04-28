Малый космический аппарат «Аист-2Д» завершил летные испытания и введен в эксплуатацию

МКА «Аист-2Д» был запущен и выведен на целевую орбиту в ходе первой пусковой кампании с космодрома «Восточный» 28 апреля 2016 г. Самарский спутник был выведен ракетой-носителем «Союз-2-1а» разработки и производства РКЦ «Прогресс». 11 мая 2016 г. было проведено включение целевой аппаратуры «Аврора» и получены первые снимки земной поверхности. 20 апреля 2017 г. космический комплекс «Аист-2» был введен в штатную эксплуатацию.

В ходе летных испытаний КК «Аист-2» подтверждена работоспособность космического комплекса и его составных частей на всех этапах работы: при подготовке к пуску, во время пуска, при управлении в полете и получении целевой и научной информации. По итогам летных испытаний подтверждено функционирование МКА в условиях комплексного воздействия внешних факторов космического пространства.

Бортовые системы ОТ МКА «Аист-2Д» функционируют штатно и обеспечивают решение задач управления, баллистико-навигационного обеспечения МКА, снабжение электроэнергией, поддержание теплового режима изделия, а также, совместно с наземным комплексом управления, контроль функционирования целевой, научной и бортовой аппаратуры МКА. Наземные средства управления приема и обработки информации РКЦ «Прогресс» обеспечивают решение задач управления, приема и обработки информации с МКА «Аист-2Д».

На 27 апреля 2017 года целевой аппаратурой КА «Аист-2Д» отснято более 14 млн. км2 земной поверхности, из них территории РФ более 4 млн. км2.

Получаемая информация уже сегодня находит практическое применение при решении ряда задач государственных федеральных и региональных потребителей (например, МЧС России, Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и др.). К информации также проявляют интерес отечественные и зарубежные коммерческие структуры.

Научная аппаратура, установленная на борт МКА «Аист-2Д», работает в штатном режиме. Планирование работы научной аппаратуры осуществляется специалистами АО «РКЦ «Прогресс» совместно с разработчиками из Самарского университета. На текущий момент для обеспечения функционирования аппаратуры было сформировано и заложено на борт МКА более 280 рабочих программ. При этом с борта МКА суммарно было получено более 330 файлов с программной телеметрической информацией с результатами экспериментов. Обработка и анализ научных данных осуществляются разработчиками аппаратуры в Самарском университете.

Разработка нового малого космического аппарата «Аист-2Д» проводилась в рамках комплексного проекта РКЦ «Прогресс» и Самарского университета «Создание высокотехнологичного производства маломассогабаритных космических аппаратов наблюдения с использованием гиперспектральной аппаратуры в интересах социально-экономического развития России и международного сотрудничества», реализуемого по Постановлению Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 218.

МКА «Аист-2Д» предназначен для проведения большого количества научных экспериментов, а также для отработки и сертификации целевой аппаратуры дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), обеспечивающей аппаратуры и их программного обеспечения для дальнейшего использования в перспективных разработках РКЦ «Прогресс».

Масса МКА составляет 531 кг. Срок активного существования — не менее трёх лет.

На МКА установлена широкозахватная мультиспектральная оптико-электронная аппаратура (ОЭА) видимого диапазона «Аврора». Подтвержденное разрешение изображений в панхроматическом диапазоне составляет 1,9 — 2,1 м, в мультиспектральном диапазоне — 4,4 м при полосе захвата 39,6 км.

На аппарате также установлена аппаратура для наблюдения Земли в ИК-диапазонах, предназначенная для обнаружения очагов пожаров в отсутствие видимости в темное время суток и при облачности.

На «Аисте-2Д» функционируют пять типов научной аппаратуры, в том числе для исследования воздействия факторов космического пространства на различные электронные компоненты, для изучения деградации образцов поверхностных элементов КА, для регистрации микрометеоритов и частиц космического мусора в околоземном пространстве и другие.

Управление спутником, а также прием и обработка информации с него осуществляется РКЦ «Прогресс».